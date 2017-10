Hoţii din maşini acţionează în grupuri şi îşi filează victimele

Hoții din mașini acționează în grupuri și își filează victimele

„Sunt din Constanța și nu știu dacă este indicat să mă prezint. Citesc în fiecare zi publicația Cuget Liber și am observat că tratați cu seriozitate toate su-biectele. De aceea vreau să vă aduc la cunoștință o situație care persistă în zona Piața Griviței - furtul de la cetățeni, din auto-turisme, din mașinile de marfă și din buzunare. Poate și noi, cetățenii, suntem uneori «neglijenți» așa cum mi s-a spus de reprezentantul poliției, dar este neplăcut să se comită multe furturi în același mod de operare, în același spațiu și să nu existe niciun suspect. În urmă cu câteva zile într-un interval de un minut, cât am lipsit de lângă mașină, mi-a fost spart geamul și sustrasă geanta. Poliția, aproape că m-a sfătuit să nu mai depun plângere, că oricum nu există soluționare. Poate, dacă dumneavoastră publicați un articol pe această temă, vor lua mai în serios problemele cetă-țenilor cinstiți care sunt furați în plină zi, și vor încerca să solu-ționeze reclamațiile depuse la poliție. Încă o dată îmi cer scuze că nu m-am prezentat și aș vrea să fie atrasă atenția tuturor asupra obiectelor personale care nu trebuie lăsate nesupravegheate nici măcar un minut, căci există o mare posibilitate să nu le mai găsiți”. Pornind de la această sesizare făcută de o cititoare „Cuget Liber” am luat legătura cu șeful Secției 3 Poliție, subcomisarul Mircea Vizitiu. El a recunoscut, încă de la în-ceput, că zona „Piața Griviței” este una cu probleme, de cele mai multe ori furturile din auto-turisme fiind provocate din ne-glijența conducătorilor auto, care lasă diverse bunuri de valoare în mașină. Mai mult, el a precizat că pe raza Secției de Poliție pe care o conduce se înregistrează lunar 25 - 30 de plângeri privind furturile din autoturisme. El a explicat că, pe lângă „Piața Griviței” o altă zonă pe care au pus stăpânire hoții este cea de la Kaufland, unde infrac-torii acționează în grup de 3-4 persoane și, în general, condu-cătorii auto sunt filați de infrac-tori. „Am avut recent un caz, băr-batul aflat la volan avea un laptop în mașină. Când a oprit autoturismul, a luat laptop-ul și l-a băgat în portbagaj. În acel moment a fost observat de hoți, care au așteptat să plece de lângă mașină. Au spart geamul, au deschis portbagajul din mașina și au luat laptop-ul” a explicat subcomisarul Mircea Vizitiu. Șeful Secției 3 Poliție a mai spus că deși cunoaște situația hoților din mașini, cu toate că personalul din subordine este puțin, oamenii legii depun efor-turi pentru eradicarea acestui flagel. Printre altele, el a precizat că Secția 3 Poliție ar mai avea ne-voie de 75 de agenți de ordine pen-tru ca treaba să meargă foarte bine. În altă ordine de idei, subco-misarul Vizitiu a spus că uneori se realizează și flagranturi pentru ca hoții să fie prinși în fapt, însă opinia publică nu in-tervine niciodată. „Noi îi prindem, dar când sunt prezentați instanței de judecată sunt puși în libertate și se întorc în stradă. Mulți dintre ei, când află că au fost condamnați, fug din țară” a mai spus subco-misarul Mircea Vizitiu. Cât despre faptul că reclama-țiile nu ar fi soluționate, subco-misarul Vizitiu a spus că toți cei care se confruntă cu astfel de probleme trebuie să aibă încre-dere în oamenii legii și să depună plângeri. „Poate nu se solu-ționează imediat un dosar , dar este posibil ca hoții să fie găsiți și după un an, doi” a explicat el.