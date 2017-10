Hotelierii cer protecţie faţă de abuzurile organelor de control

Hotelierii cer protecție față de abuzurile organelor de control

Deși sezonul estival s-a deschis oficial în perioada sărbătorilor pascale, hotelierii și operatorii de turism încă se mai pregătesc pentru întâmpinarea în bune condiții a turiștilor și pentru a stabili o strategie de promovare a litoralului românesc. Ieri, hotelierii, operatorii de turism, precum și reprezentanții organelor de control ale statului s-au întâlnit pentru a discuta despre pregătirea sezonul estival 2009. Plaja, eterna problemă Printre altele, s-a reluat problema plajelor. „Plaja reprezintă în continuare un subiect delicat. Pe lângă controlul efectuat la unitățile de cazare și restaurante, vrem să organizăm și controale pe plajele de pe litoral, anul acesta. Am convingerea că plajele vor ajunge în final acolo unde trebuie”, a declarat Bogdan Dima, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului. În ședința din 28 aprilie 2009, a fost aprobată ordonanța de urgență de modificare a reglementărilor privind utilizarea plajei Mării Negre. Conform actului, utilizarea plajelor în scop turistic se va face în baza unui contract de asociere cu titularul dreptului de administrare și anume Direcția Apelor Dobrogea - Litoral, pe perioada sezonului estival. Ordonanța, însă, nu are avizul ministrului justiției, Cătălin Predoiu. Pentru monitorizarea situației din stațiuni, autoritățile au propus înființarea unui grup de con- trol, din care să facă parte reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Consiliului Local și Direcției Apelor Dobrogea Litoral (DADL). „Sezonul din acest an va fi mai bun, atât pentru turiști, cât și pentru organele de control”, a mai completat Bogdan Dima. Fără controale la orele de vârf Și Asociația Patronală vrea să se implice în controlul unităților de cazare. „Este bine ca după 1 mai, să se facă un control preventiv și să se verifice starea camerelor sau calificarea personalului angajat. Sunt de acord ca acțiunile de control să fie realizate în urma unor sesizări, ca și anii trecuți, însă, din păcate, de multe ori, sesizările nu sunt întemeiate. De asemenea, controa-lele în orele de vârf ne blochează activitatea. Nu este normal ca să ne trezim cu cinci - șase controale, la ora prânzului, când sunt sute de oameni în restaurantele hotelurilor. Cerem un OPC pentru investitori”, a precizat Nicolae Bucovală, președin-tele Asociației Patronale „Mamaia”. Comisariatul general a dat asigurări că procedura de control va fi alta anul acesta, iar astfel de situații vor fi evitate. Șezlonguri gratuite Există hoteluri care încă nu sunt pregătite pentru noul sezon estival. „Nu toate unitățile de cazare arată bine. Chiar am fost la un hotel de cinci stele, care avea crăpături pe tavan și acest lucru nu e normal”, a acuzat șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului. De asemenea, s-a discutat despre problema împărțirii plajelor. Cel puțin 20% din suprafața plajei trebuie să fie amenajată pentru publicul larg. Reprezentantul „Grand Hotel Rex” a precizat că unitatea are în vedere ca acea parte de plajă din apropierea hotelului care nu este destinată turiștilor, să fie amenajată cu șezlonguri gratuite, pentru a evita utilizarea cearșafurilor. „În plus, nu este normal ca în plin sezon să facem o adevărată magazie și să punem șezlongurile unele peste altele, pentru a putea trece tractorul care face curat. Trebuie găsită o soluție cât mai eficientă. Există turiști care vor să stea pe șezlong și să facă o baie în mare și seara”, a explicat reprezentantul hotelului.