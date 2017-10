Horoscop pentru 2009

Ştire online publicată Miercuri, 31 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec (21 martie - 20 aprilie): Deși sunteți încăpățânat și obișnuiți să vă avântați cu capul înainte fără să chibzuiți prea mult, în 2009 veți înțelege că e bine să fiți prudent și să judecați înainte de a acționa. Puteți realiza foarte multe în 2009, iar până la un trai tihnit și liniștit nu mai e decât un pas. Merită să vă amintiți că se poate și „încet, dar sigur”. Energia de care vă bucurați de la o vreme se va amplifica, datorită lui Jupiter. Puteți rămâne îndrăzneț în plan mental - e chiar indicat. Nu ezitați să faceți planuri de viitor! Taur (21 aprilie - 21 mai): Pentru Taur, anul 2009 marchează sfârșitul unei perioade de doi ani de transformări. Va trebui să vă autoanalizați și să schimbați ceea ce este de schimbat. Este vremea maturizării. În primăvară (martie-mai), Jupiter vă aduce reușite în viața sentimentală și pe plan financiar. Fiți pregătit să profitați de acest context favorabil! Din toamnă, viața sentimentală devine mult mai bogată. De asemenea, sunt favorizate activitățile creative. Gemeni (22 mai - 21 iunie): Pentru Gemeni, anul 2009 aduce sprijinul lui Jupiter pentru afirmarea în plan social, după ce Saturn v-a ajutat să vă perfecționați capacitatea de comunicare. Jupiter vă ajută să realizați importanța relațiilor cu cei din jur și să le tratați cu seriozitate. Puteți avea mari realizări dacă veți ști să cooperați. 2009 este un an deosebit de favorabil pentru căsătoria nativilor Gemeni. Rac (22 iunie - 22 iulie): Anul 2009 aduce pentru Rac călătorii interesante și aventuri intelectuale, începând din luna aprilie. În ultimii 3 ani, Uranus v-a indus dorința de mai multă independență. Din aprilie 2009, apar în viața dumneavoastră persoane energice și evenimente neașteptate, care vă vor ajuta să vă redefiniți calea de urmat. Leu (23 iulie - 22 august): Pentru Leu, anul 2009 este favorabil activităților care presupun creativitate. În aceste domenii puteți avea realizările la care visați de mult timp și pentru care munciți de peste un an. Lucrurile încep să se miște încă din primele zile ale lui ianuarie 2009. Proiectul la care lucrați începe să ia avânt și simțiți, în sfârșit, că nu ați muncit în zadar. Fecioară (23 august - 21 septembrie): Fecioara începe anul 2009 cu o perioadă de răgaz pentru relaxare și încărcarea bateriilor. Ar fi bine să profitați de ocazie, pentru că din septembrie 2009 începe o perioadă foarte agitată, din cauza lui Saturn. În 2009, totul depinde de relațiile cu cei din jur, de la partenerii de afaceri pana la prieteni și rude. Jupiter vă stimulează evoluția în plan sentimental. Balanță (22 septembrie - 22 octombrie): În 2009, Balanța poate avea mari realizări. Vă sprijină beneficul Jupiter, Saturn (disciplina), Pluto (forța) și Neptun (creativitatea). După o lungă perioadă în care ați avut de înfruntat multe dificultăți, acum totul se dezleagă și vi se deschide calea către succesul pe plan intelectual și în societate. Pe plan sentimental, Saturn și Neptun vă ajută să vă eliberați din relațiile fără perspectivă. Scorpion (23 octombrie - 21 no-iembrie): Pentru Scorpion, anul 2009 aduce mari realizări în plan financiar. În sfârșit, puteți să scăpați de grija zilei de mâine și să asigurați un trai îndestulat celor dragi. De la jumătatea anului 2007, munciți intens, dar rezultatele se lasă așteptate. Dacă în 2008, Saturn v-a tot pus piedici, acum toate barierele se ridică și contextul astral vă este favorabil. Aveți ocazia să câștigați bani frumoși, fără să vă dați peste cap, începând din martie. Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie): Anul 2009 vă aduce pentru Săgetător o viața personală bogată, cum n-ați mai avut de peste 10 ani. Pluto v-a făcut să treceți prin tot ce poate fi mai greu pe plan emoțional, pentru ca apoi să vă ajute să descoperiți frumusețea vieții. Acum, în sfârșit, Jupiter vă scoate la lumină și vă învață să vă bucurați și să fiți optimist. Puteți face planuri de viitor, mai ales în perioada martie-august 2009, dar vă sfătuim să fiți prudent. Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie): Pentru Capricorn, anul 2009 aduce o adevărată descătușare a creativității - și realizări pe măsură. Sunteți decis să faceți mari schimbări în viața dumneavoastră, iar Jupiter, Pluto și Saturn vă susțin în prima jumătate a anului și vă ajută să faceți planuri de viitor și investiții inspirate. Reușiți să obțineți ceea ce v-ați dorit cu adevărat și să vă asigurați confortul binemeritat. Este recomandabil să fiți foarte atent la sfârșitul lui ianuarie, în mai și în octombrie. Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie): Pentru Vărsă-tor, 2009 se anunță un an de cumpănă: ori la bal, ori la spital. Datorită lui Neptun, aveți idei vizionare, dar vă sfătuim să fiți atent, pentru că există riscul să deveniți cam idealist. Sunt favorizate relațiile de parteneriat, așa că ar fi bine să cultivați relațiile cu oameni de valoare. Pești (19 februarie - 20 martie): În 2009 se încheie o perioadă dificilă pentru Pești. Acum vă bucurați de ajutorul beneficului Jupiter, mai ales în plan profesional, dar și în viața particulară. În ultimul trimestru al anului, relația de cuplu tinde să devină chiar foarte serioasă. Dacă în ultima vreme ați cam fost nevoit să asistați pasiv la schimbări neașteptate în viața dumneavoastră, în 2009 aveți posibilitatea să luați frâiele în mâini, încă din ianuarie.