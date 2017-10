Horoscop 2008

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec (21 martie - 20 aprilie): Vă veți îndepărta sensibil și vă veți întoarce la „oile” proprii, cu intenția vădită de a face din muncă un reper solid. Nu va fi deloc dificil, credeți-mă. Mai către primăvară, componenta sentimentală vă va îmblânzi peste poate. La adăpostul prieteniilor clasice - fie de serviciu, fie de anturaj mai larg - personalitatea voastră va avea de câștigat. Alături de Marte, Pluto vă îmbie la o cunoaștere mai profundă a actanților din jur. Ca și a altor zone geografice. Veți călători, veți fotografia și veți scrie în beneficiul memoriei, poate și al cititorilor. Nu veți fi obsedat de bani, iar jocurile de noroc nu vă fac cu ochiul. Cariera, în 2008, va fi marcată de linia Destinului. Taur (21 aprilie - 21 mai): Prima frânturică a începutului de an 2008 va fi a trăirilor complete, cu sumedenie de întrebări, dar cu puține răspunsuri. Vă veți reînscrie în cotidian cu dorința expresă a recuperărilor de tot felul. Poate ați cheltuit peste măsură, iar salariul a rămas același. Dincolo de orice, însă, întâlnirea Destin-Neptun, pe cerul natal, se va resimți puternic și pozitiv în carieră. Saturn va influența și el casa vieții, aerisind-o și deschizându-i larg ferestrele. Aici, e posibil să mai poposească un nativ de linie sanguină. Juno, astrul căsătoriei, pune accent pe lucrurile materiale și pe prosperitate, dacă le doriți a fi priorități. Gemeni (22 mai - 21 iunie): Lectura preferată din manualul de istorie nu este, în ce vă privește, decât războiul de independență. Îl continuați cu mijloacele adecvate lui 2008, cu aplicație la părinți, rude sau colegi de serviciu, pur și simplu. Aceia care v-au ținut sub papuc, iar papucul la ușă. Vă întrebați dacă, în context, aveți experiența necesară de viață. Potrivit opoziției Uranus-Saturn, răspunsul nu e decât afirmativ. Nu vor lipsi călătoriile, turistice sau comerciale, cu partea lor de neprevăzut. Rac (22 iunie - 22 iulie): Marte își continuă tranzitul în Rac până în luna mai. Valențele sale se vor converti în retorică existențialistă cu dus și întors. Uneori, drumul se înfundă. Însă e doar o părere. Odată scos la lumină, se așterne ca în palmă și nu va mai fi nevoie să decriptați dacă a fost sau n-a fost. Obiectându-vă, nu veți avea decât de câștigat. Moral, îndeosebi. Profesional, în caz că vă mulțumiți cu „suficient”, veți stagna cel puțin până în toamnă. Jupiter, Saturn și Uranus vă energizează pentru a nu mai recurge la suplimente. Nu veți întâmpina dificultăți în materializarea unui proiect de anvergură, care e numai al vostru. Leu (23 iulie - 22 august): „Coada” tranzitului saturnian, unul istoric, mătură încă prin ogrăzile voastre. Câștigați experiență, vă maturizați, nu vă mai joacă pe deget cine vrea și cine nu vrea. De-acum, aveți OK-ul lansării sau relansării în artă, politică sau în afaceri. Deși, sentimental, obișnuiți să mergeți la două capete, Luna Neagră vă retrage cu o mână ce vă dă cu alta. Persoanele de sex opus vă iau fața prin surprize… surprize… Destinul sau Sensul Vieții se va dovedi inspirat din iunie și până în septembrie, într-un moment mai confuz. În general, fiți mai atent la „copaci“, ca să nu rătăciți pădurea. Fecioară (23 august - 21 septembrie): Saturn în semnul vostru, instalat încă din toamnă, va peria domenii dintre cele mai importante. Orientarea va ține cont de ceea ce e mai necesar, va fi una pragmatică 99,99 la sută. În mod sigur, și pentru că sunteți flancat de colaboratori care își cunosc interesele. Nu veți refuza specializările și testele periodice, la care veți lua calificative mulțumitoare. În alte privințe, influxurile saturniene vor însemna adevărate lecții de viață și de dragoste împărtășită. Marea bombă aici ar urma să explodeze! Totodată, descoperiți sau redescoperiți hobby-uri ca „viori ale lui Ingres”, dacă vă convine expresia. Ambientul familial va fi presărat cu momente ceva mai delicate în perioada martie-august, din pricini de ambele părți. Balanță (22 septembrie - 22 octombrie): Sine ira et studio, adică fără ură și părtinire, judecați fazele prin care ați trecut în 2007, ca să înțelegeți ce vă așteaptă. Aceasta pentru că în Destinul vostru, de la alfa la omega, nimic nu e întâmplător. Și, mai mult ca la alte semne zodiacale, cel de-al doilea „ego” va avea un rol precumpănitor. Cultivați-l cu atenție, răbdare și totul va fi pe măsură. Mesajele voastre asupra celor din jur vor fi clare și precise, la care se vor alinia, în egală măsură, și buni, și răi. Bursa ideilor vă va aduce profituri însemnate. Pe lângă aceea că 2008 va fi anul în care un leu investit se va întoarce dublu. Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie): Dintre planetele tutelare Marte și Pluto, cea de-a doua va fi mai activă. Uneori pe față, la nivelul direct al receptării aspectelor reale, alteori la nivel metafizic. Veți găsi pentru toate soluții „ieftine”, dar și rezolvări „diabolice”. Interesul față de domeniile structural-revoluționare va crește. Dacă, prin excepție, veți face un pas înapoi, el va fi urmat de doi pași înainte. Până în aprilie, Luna Neagră. Cu totul și cu totul în iubire, veți trăi cu impresia că nu sunteți răsplătit pe cât vă consumați. Greu de precizat, în afară de nisip, ce anume vă scapă printre degete. Vă „pacificați“ imediat și trageți în doi la aceeași căruță. Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie): În zodiacul chinezesc, Șobolanul de Pământ. Iar 2008 este anul acestuia! Altfel spus, sunteți vedeta celor 12 luni. Multe și diverse oportunități, care au stat la cutie, vor scoate capul. Important va fi să le analizați metodic, să stabiliți prioritățile și planul de bătaie. „Restul îl facem noi”, cum se precizează într-un videoclip. Restul, adică de la înfiriparea unui rost în societate și până la afirmare, cu sau fără surle și trâmbițe. Încă o dată, dragostea se va dovedi pătimașă. Afecțiunea față de părinți, surori și frați își va cere și ea drepturile. Nimic reproșabil vizavi de respectarea legii. Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie): Dezlegați-vă centurile de siguranță. Anul 2008 va fi unul al conjuncturilor astrale extrem de favorabile. Jupiter, „Marele Benefic”, revine după 12 ani în zodia voastră. Dacă veți ști ce vreți și cum să vă atingeți scopurile - evident serioase - toate ușile vi se vor deschide. Veți urca relativ lejer pe scara ierarhică, vă veți consolida poziția socială. Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie): Opoziția Saturn-Uranus, exact planetele tutelare ale semnului, își va găsi reflectarea în domeniul finanțelor. Orice om precaut își pune deoparte un ban, iar Vărsătorul e și el om. În dragoste, dacă nu confundați partenerul de viață cu vreun obiect din sufragerie, până și bibelourile se vor însufleți. Nervii, stresul și celelalte ingrediente neplăcute ale stării de sănătate se cer cenzurați cu grijă. Pești (19 februarie - 20 martie): Pentru voi, dominanta anului ce vine va fi marea dorință de afirmare. Aproape că nu va conta modul în care o veți face - cu unele compromisuri sau fără - oricum să se învârtă roata. Veți găsi, la controlul de dimi-neață, și bețe vârâte între spițele ei, fiindcă, atenție, clevetitorii și rău-făcătorii n-au dispărut ca dinozaurii. De aceea, fără trimitere la altă zodie, veți lua taurul de coarne și, victorios, veți pune piciorul pe grumazul său.