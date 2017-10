Hillary Clinton și Donald Trump, victorii importante la alegerile primare din New York

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul democrat Hillary Clinton și candidatul republican Donald Trump au câștigat, marți seară, alegerile primare cruciale din New York. Astfel, ei și-au mărit avansul pentru a deveni candidați ai partidelor lor la alegerile prezidențiale din noiembrie, informează AFP, citat de Agerpres.În tabăra republicană, Donald Trump a câștigat cu 59,8% din voturi, față de 25,2% guvernatorul de Ohio John Kasich și 14,9% senatorul de Texas Ted Cruz, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 84% din voturi.În rândul democraților, Hillary Clinton a câștigat cu 57,3% la 42,7% în fața senatorului de Vermont Bernie Sanders, conform rezultatelor după numărarea a 87% din voturi. Victoria lui Hillary Clinton, senatoare a acestui stat între 2001 și 2009, o face aproape de neajuns în cursa pentru învestitura democrată, comentează AFP.„Cursa pentru învestitură este în ultima linie dreaptă și victoria se întrevede", a declarat ea într-un hotel din Manhattan, alături de soțul ei de Bill și de fiica lor Chelsea.În cealaltă tabără, victoria lui Donald Trump îi permite acestuia să recâștige un ascendent asupra principalului său adversar, Ted Cruz, după înfrângerea umilitoare de la 5 aprilie, din statul Wisconsin. „Trebuie să le spun oamenilor care mă cunosc cel mai bine, oamenilor din New York, că atunci când ne acordă un astfel de vot este pur și simplu incredibil", a declarat Trump.Donald Trump, care în ultimele săptămâni și-a reorganizat echipa de campanie, s-a bucurat în mod special de victoria în aceste alegeri primare în statul și orașul său natal, în contextul în care Ted Cruz a devenit o amenințare în cursa pentru învestitura republicană.Trump, care este la cuțite cu Partidul republican pe care îl acuză că vrea să îi împiedice nominalizarea, și-a concentrat campania în regiunile mai rurale din New York sau în orașele care au avut de suferit din cauza crizei economice, unde mesajul său populist a găsit un ecou real.Statul New York este cu atât mai important cu cât este al doilea, după California, ca număr de delegați: 247 în cazul democraților și 95 în cel al republicanilor.Donald Trump ar putea obține 81 de delegați dacă a obținut 50% din voturi în fiecare circumscripție. De cealaltă parte, Hillary Clinton va obține un număr de delegați proporțional cu numărul de voturi obținute.De 20 de ani, alegerile primare din New York au loc prea târziu pentru a suscita cel mai mic interes. Nu a fost cazul și în acest an, întrucât procesul electoral declanșat în ianuarie nu a permis desemnarea candidaților celor două partide în alegerile prezidențiale.Înainte de aceste alegeri primare, Hillary Clinton acumulase deja 1.700 de delegați (din care 469 superdelegați), față de circa 1.100 pentru Bernie Sanders (din care 31 superdelegați). În total, pentru a obține învestitura democrată fosta primă doamnă are nevoie de 2.383 de delegați.Donald Trump are în jur de 750 de delegați, 200 mai mulți decât Ted Cruz, și are nevoie de 1.237 pentru a obține învestitura Partidului republican.