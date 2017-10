Hillary Clinton și-a ales vicepreședintele

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Candidata la învestitura democrată pentru alegerile prezidențiale din SUA, Hillary Clinton, l-a ales pe senatorul de Virginia Timothy Kaine drept candidat la vicepreședinție, relatează News.ro.„Sunt încântată să îl anunț pe colegul meu în cursă, Tim Kaine, care și-a dedicat viața luptei pentru alții”, a scris Clinton pe Twitter.Cei doi vor apărea pentru prima dată împreună la un miting electoral sâmbătă, la Miami.Potrivit analiștilor, alegerea este una fără riscuri pentru Clinton. Kaine, în vârstă de 58 de ani, are o experiență politică vastă. A fost guvernator al statului Virginia între anii 2006 – 2010 (în această calitate a avut de administrat criza din timpul masacrului de la Universitatea Virginia Tech).El i-ar putea asigura fostului secretar de stat susținere în rândul alegătorilor albi din clasa de mijloc.Tim Kaine face parte din Comisiile Senatului pentru Politică Externă și pentru Armată și este unul dintre principalii susținători ai obligativității pentru administrație de a consulta Congresul înainte de a lansa acțiuni militare.Senatorul din Virginia a apărut săptămâna trecută alături de Clinton la un miting în statul pe care îl reprezintă. La Annandale, Kaine a lăudat-o pe Clinton pentru ceea ce a făcut în domeniul îngrijirilor medicale și a declarat că ea pune copiii și familiile pe primul loc, spre deosebire de contracandidatul republican Donald Trump, care a spus că va fi un președinte ce se va pune pe el însuși mai înainte de toate.„Vreți un președinte care spune mizerii sau o președintă care să construiască punți?", i-a întrebat Kaine pe susținători. „Asta este miza. Donald Trump spune mizerii despre femei, spune mizerii despre persoane cu dizabilități. El spune mizerii despre latino-americani!”, a denunțat senatorul, care, în tinerețe, și-a întrerupt studiile de drept și s-a dus pentru nouă luni în Honduras, ca să facă voluntariat.„Apreciez foarte mult leadershipul de care (Kaine - n.r) a dat dovadă în acest stat (Virginia), iar acum face același lucru în Congres”, a declarat Hillary Clinton.Kaine este prezent în toate discuțiile și și-a intensificat în ultimele săptămâni contactele cu grupări progresiste - în special cu mișcarea care susține dreptul la avort - și ar putea vorbi despre această temă de campanie joi, pentru a-și expune punctul de vedere.El are relații bune cu potențiali donatori, din perioada în care a fost președintele Comitetului Național Democrat (DNC). De asemenea, are un aliat puternic în actualul guvernator al Virginiei, Terry McAuliffe, un puternic susținător al lui Clinton.Kaine vorbește fluent spaniola și este catolic - două atuuri majore. Tatăl său avea origini scoțiene și irlandeze, mama provenea dintr-o familie cu rădăcini irlandeze. Are studii în drept, a absolvit Harvard și a practicat avocatura timp de 17 ani, specializându-se în discriminări pe motive de rasă sau dizabilități. De asemenea, a predat dreptul la Universitatea din Richmond, Virginia.Între 1998 și 2001 a fost ales primar în Richmond, o surpriză, pentru că era primul primar alb al orașului, după zece ani. În 2002 a devenit viceguvernator, iar din 2006 guvernator al statului Virginia.Numele lui Kaine a fost vehiculat ca posibil vicepreședinte și când a candidat Barack Obama.„El este o alegere sigură, care devine și mai interesantă cu cât afli mai multe despre el”, a declarat pentru CNN un democrat apropiat lui Clinton. „El îi este extrem de loial, iar ea poate avea încredere în el”, a adăugat această sursă.Politicianul și-a exprimat susținerea pentru o candidatură a lui Hillary Clinton la președinție încă din 2014, cu un an înainte ca aceasta să își anunțe decizia de a se înscrie în cursa pentru Casa Albă.