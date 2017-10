Herman Van Rompuy avertizează că David Cameron ar putea pune UE în pericol

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tentativele premierului britanic David Cameron de a recupera din prerogativele țării sale de la Uniunea Europeană ar putea conduce la dizolvarea blocului comunitar, a avertizat președintele Consiliului european Herman Van Rompuy într-un interviu publicat joi în The Guardian.Cameron, care se confruntă cu presiuni din partea "euroscepticilor" din partidul său conservator, a declarat luna trecută că susține apartenența Marii Britanii la UE, dar că vede "un nou acord" care să includă o procedură de neparticipare în cazul unor probleme-cheie."Dacă fiecare stat membru ar avea posibilitatea de a face o selecție în politicile actuale pentru a participa la cele pe care le preferă și a le respinge pe cele care îi plac mai puțin, Uniunea în general și piața unică în particular s-ar dezintegra rapid", a declarat Van Rompuy."Toate statele membre pot avea - și exprima - cereri speciale și nevoi, iar acestea sunt întotdeauna luate în considerare în deliberările noastre", a adăugat el.Dar potrivit lui Van Rompuy, schimbările în tratatele europene propuse de Cameron ar implica "proceduri lungi și greoaie", care ar necesita unanimitatea celor 27 de membri.Sondajele arată că britanicii preferă din ce în ce mai mult o ieșire completă din UE, care este percepută drept o instituție care intervine în afacerile interne ale țării și care delapidează fonduri, în timp ce țara este supusă unor măsuri de austeritate.Dar premierul britanic a evitat până în prezent să propună clar un referendum privind menținerea în UE, în pofida presiunilor exercitate de partidul său în favoarea unei poziții clare pe această temă.El a amânat astfel pentru începutul lui 2013 un discurs așteptat în decembrie pe această temă.Van Rompuy a declarat, de asemenea, pentru The Guardian că pentru el, retragerea Marii Britanii din UE ar fi ca și cum "un prieten ar pleca în deșert".Marea Britanie aparține UE din 1973 dar nu a aderat la zona euro.