Hayssam spune că a fugit din ţară cu avionul, nu cu vaporul

Hayssam spune că a fugit din țară cu avionul, nu cu vaporul

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Omar Hayssam i-a spus procu-rorului Ciprian Nastasiu, la telefon, că nu a părăsit România cu o navă, ci la bordul unui avion, cu un „pașaport valabil românesc”, potrivit transcrierilor unor convorbiri desecretizate, în dosarul în care Mustafa Tartousi este acuzat că l-a ajutat pe sirian să fugă. Ciprian Nastasiu: „Și nu vreți să-mi spuneți cum ați plecat de aici” Omar Hayssam: „V-am spus, am plecat prin aeroport, cu pașaport, frumos. Mai multe detalii nu am cum să vă spun la telefon, vă rog să mă înțelegeți....Deci n-am călcat pe nava aia, vă rog să mă credeți....cu omul ăla (n.n Tartousi) n-am vorbit nu știu de câți ani”. Procurorul Ciprian Nastasiu l-a întrebat, printre altele, dacă are cum să demonstreze ceea ce spune, să-i precizeze măcar data plecării din țară. Omar Hayssam i-a spus că a părăsit țara la o dată ulterior celei vehiculate, de 30 iunie, și că o să-i dea mai multe detalii atunci când se vor întâlni, că oricum nu-l vor vedea pe camerele video. Ciprian Nastasiu l-a mai întrebat dacă este adevărat că s-a dus în Egipt după ce a plecat din România, dar Hayssam i-a spus doar că s-a aflat prin apropierea acestei țări. Procurorul Nastasiu încearcă, în timpul convorbirii, să afle mai multe detalii despre modul în care a reușit Hayssam să fugă din România. „Toată lumea zice că asta-i diversiune, că n-aveți cum să plecați așa, că erau filtre, camere video”, insistă procurorul, întrebându-l dacă s-a deghizat și cine l-a ajutat. Hayssam nu recunoaște decât că a plecat cu un pașaport românesc valabil, cu poza lui, dar cu un alt nume și alt look. „O să vedeți că probele mele sunt mult mai puternice decât simplele presupuneri că a folosit cartela x și cartela aia y”, mai spune Hayssam. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au cerut, pe 23 noiembrie 2007, instanței de judecată, mandat de arestare preventivă pentru Mustafa Tartousi pentru înlesnire a ieșirii din țară a unei persoane despre care se cunoștea că este cercetată pentru terorism.