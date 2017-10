Hârşoveni, Chiriţă vă aşteaptă la duş

Să pun săpun pe tine…

Hârșoveni, Chiriță vă așteaptă la duș

Integrarea în Uniunea Europeană urmărește, fără îndoială, o mulțime de dimensiuni politice, economice și sociale, o serie de interese conforme unor politici de coeziune și dezvoltare. Trist este însă faptul că, în ciuda eforturilor de integrare a României la spațiul bătrânei Europe și altfel decât la nivel declarativ, sărăcia și lipsa de educație a unora dintre oameni par să ducă la stagnarea nivelului de civilizație. Astfel, în localitatea constănțeană Hârșova, locuitorii beneficiază rar de ceea ce am putea numi condiții minime de igienă, ei neputându-se bucura prea mult de apă caldă sau de o baie bună. Chiriță își dorește o altă atitudine a locuitorilor față de igiena personală. De aceea, edilul din Hârșova a luat hotărârea, în cursul anului trecut, de a investi între 80 și 90 de milioane în igiena hârșovenilor. Ionel Chiriță intenționează să pună la dispoziția localnicilor o baie publică și o spălătorie de rufe, astfel încât aceștia să manifeste „o altă atitudine față de igiena personală, față de stilul de viață în general și de nivelul de educație”, a declarat Chiriță. Planurile primarului sunt însă, cel puțin pentru moment, date peste cap, deoarece că demararea lucrărilor la centrul care va găzdui baia publică și spălătoria lipsește. Acest fapt a fost cauzat de revendicarea amplasamentului inițial al centrului, aspect urmat de retrocedarea sa. În ceea ce privește beneficiarii acestui program al centrului cu baie și spălătorie, primarul Chiriță a ținut să precizeze că i-a avut în vedere, din cei aproximativ 11. 000 de locuitori, în primul rând pe aceia care manifestă cele mai accentuate probleme de igienă personal: „Gândul meu se îndreaptă, înainte de toate, spre oamenii foarte săraci, care nu reușesc să își achite facturile la energia termică, la cei needucați, la copiii care nu frecventează școala, dar și la familiile de romi”. Baia din Hârșova, la fel ca în capitalele europene În ceea ce privește atitudinea altor persoane față de proiectul inițiat de primarul din Hârșova, Chiriță a menționat: „Am auzit și voci foarte ironice, oameni care se refereau la Hârșova ca la un oraș de nespălați. Nu le dau dreptate, pentru că ei nu cunosc faptul că peste tot în lume, la Paris sau Londra, aceste băi publice și spălătorii sunt lucruri absolut normale, cu nimic ieșite din comun. Așa va fi și la noi, în Hârșova. Nouă însă ne lipsește realismul cu care trebuie să privim problema, în România consumul de săpun, cel de pastă de dinți rămân în continuare mici. Și asta nu o spun eu, ci statisticile”. De baia publică și serviciile oferite de spălătorie se va bucura, potrivit declarațiilor primarului Chiriță, „orice cetățean al orașului, dar la tarife diferite. Cei săraci, beneficiarii de ajutor social, dar și aceia ai Ordonanței 107 vor plăti diferențiat pentru acest serviciu, costurile la care vor avea ei dreptul fiind, în orice caz, mai reduse decât ale celorlalți hârșoveni”, a afirmat edilul. Referitor la aspectul financiar al proiectului, primarul a specificat că, din cele 80, 90 de milioane, atât cât vor costa achiziționarea clădirii, dotarea sa și racordul la utilități, un procent de 25% va fi asigurat de la bugetul local, în timp ce, pentru restul sumei, Chiriță are în vedere fie un investitor, fie sprijin guvernamental sau fonduri structurale. „Din acești bani intenționez să achiziționez patru sau cinci mașini automate de spălat, de diferite capacități. Cât despre teama unora referitoare la probabilitatea de a-și amesteca hainele cu ale altor persoane, acest lucru nu se va întâmpla pentru că rufele vor fi spălate separat”, menționează edilul. Despre data la care se preconizează inaugurarea centrului cu baie și spălătorie, primarul a declarat că e încă devreme să se pronunțe, mai ales că încă se confruntă cu lipsa unei clădiri, dar că el speră, totuși, „ca în toamna acestui an locuitorii să se poată bucura de o baie așa cum trebuie”.