Happy Valentine’s Day!

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cadou pentru îndrăgostiți Felicitările online de Sfântul Valentin pot conține viruși - FBI Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a transmis un avertisment în legătură cu felicitările trimise online cu ocazia Sfântului Valentin (14 februarie) care pot conține și răspândi viruși. „Dacă primiți pe neașteptate o felicitare virtuală de Sfântul Valentin, trebuie să fiți atenți. Aceasta ar putea să nu vină de la un admirator secret, ci să conțină un virus, «Storm Worm», din familia celor programați să se răspândească singuri fără a face apel la programul unui computer”, informează FBI într-un comunicat. „Fiți atenți la orice e-mail trimis de la un expeditor necunoscut. Nu deschideți nici un e-mail nesolicitat și nu faceți clic pe nici un link din cele propuse”, adaugă FBI. Mesajele vinovate invită destinatarul să deschidă un link pentru a viziona o felicitare de Sfântul Valentin. După ce link-ul este deschis, virusul este încărcat în computer, care poate astfel să fie controlat pentru a face parte dintr-un „botnet”. Un „botnet” este o rețea de PC-uri virusate, care sunt controlate de un singur utilizator. Aceste „botnets” sunt create pentru a pune la cale o activitate infracțională, de la furt de identitate la atacuri care interzic utilizarea computerului, a precizat FBI. Biroul Federal de Investigații (Federal Bureau of Investigation) este agenția americană care se ocupă cu anchetarea infracțiunilor și colaborează cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Bărbații oferă cine romantice, femeile - cărți și DVD-uri De Sfântul Valentin, sărbătorit pe 14 februarie, bărbații din Statele Unite cheltuie, în medie, 98,20 de dolari pentru a oferi un cadou persoanei iubite, în timp ce femeile cheltuie, în medie, doar 54,20 de dolari, potrivit rezultatelor unui sondaj. În cuplurile căsătorite, cheltuielile de Sfântul Valentin nu depășesc, în medie, 69,30 de dolari, în timp ce celibatarii fac un efort financiar mai mare, cheltuind 95,50 de dolari, potrivit rezultatelor sondajului realizat de Discover Card, la care au participat 1.018 adulți. Cadourile cele mai frecvente oferite de bărbați sunt cinele la restaurant (74%), cutiile cu ciocolată (49%) și florile (69%). Femeile oferă cel mai des cărți, DVD-uri și CD-uri cu muzică (44%). „Ziua de Sfântul Valentin rămâne o ocazie majoră pentru a cumpăra cadoul perfect destinat persoanei iubite”, a spus Julie Loeger, reprezentant al Discover Financial Services, o companie de credite. „Al tău Valentin” Sf. Valentin a trăit în secolul al doilea și a fost un preot pe timpul împăratului Claudiu al II-lea. Biserica era persecutată și Roma era implicată în multe campanii militare sângeroase. Claudiu a interzis toate căsătoriile și logodnele în Roma și a dat o lege care interzicea căsătoria între tineri. Aceasta se baza pe ipoteza că soldații necăsătoriți se luptau mai bine decât cei căsătoriți pentru că nu aveau pe nimeni care să îi aștepte acasă. Sf. Valentin a fost unul dintre cei care i-a ajutat pe tineri să se căsătorească în secret, în ciuda legii. Valentin a fost însă prins, încarcerat și torturat pentru că a încălcat comanda lui Claudiu. Există multe legende legate de acțiunile lui Valentin în închisoare. Asterius, unul din judecătorii lui Valentin, avea o fiică oarbă. Legenda spune că Valentin s-a rugat alături de ea, astfel fiind vindecată. Drept mulțumire, Aterius a trecut la creștinism. În 269 e.n., Valentin a fost condamnat la moarte. Legenda spune că ultimele sale cuvinte au fost scrise către fiica lui Asterius și erau „al tău Valentin”; de aici vine și semnătura din majoritatea felicitărilor de Ziua Îndrăgostiților, „Valentinul tău”. În 496 e.n., Papa Gelasius a oficializat data de 14 februarie ca ziua Sfântului Valentin. Treptat, 14 februarie a devenit ziua în care se făcea schimb de mesaje de dragoste, iar Valentin a devenit sfântul patron al îndrăgostiților. Ziua era sărbătorită prin trimiterea de cadouri cu mesaje de dragoste. Ciudățeniile zilei - În S.U.A., în fiecare an, sunt vândute, cu ocazia Sf. Valentin, aproximativ un miliard de felicitări. Asta face din Valentine a doua sărbătoare ca popularitate după Crăciun. - Cele mai populare flori de Valentine’s Day sunt trandafirii roșii. Deși pentru un ochi neantrenat arată toți la fel, e bine de știut că există mai bine de nouă sute de feluri de trandafiri. - În fiecare an, între 1 ianuarie și 14 februarie, sunt vândute nu mai puțin de opt (!) miliarde de ciocolate în formă de inimă, imprimate cu mesaje de genul „Sărută-mă!” - Se obișnuiește să semnezi felicitarea de Valentine cu X (asta înseamnă că săruți destinatarul). Care este originea acestei practici? Se pare că ea se leagă de Evul Mediu, când cei care nu știau să scrie semnau documentele cu un X, pe care apoi îl sărutau în semn de garanție a sincerității celor afirmate. De-a lungul timpului, X a ajuns să fie asociat cu sărutul.