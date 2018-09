Hans Klemm: Femeile sunt direct afectate de diferențele și excluderea din mediul digital

Femeile sunt direct afectate de diferențele și excluderea din mediul digital, a declarat, luni, la deschiderea „Digital Romania International Forum”, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm.Cea de-a treia ediție a „Digital Romania International Forum” are ca temă „Women Leadership in Industry 4.0”.„E tema potrivită la momentul potrivit”, a punctat diplomatul și a vorbit despre costurile pe care inegalitatea de gen le implică.Klemm a subliniat că datorită progresului făcut în domeniul accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, o tânără dintr-o țară în curs de dezvoltare își poate începe o carieră de programator cu un smartphone sau își poate clădi propria afacere.„Dar există încă provocări în viitor. Potrivit Forumului Economic Mondial, femeile reprezintă doar 26 la sută din forța de muncă din domenii Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică în țările dezvoltate. Diferențele de gen din domeniile legate de tehnologie sunt chiar mai mari în țări cu venituri mici sau medii, care ar putea beneficia și mai mult de angajați în plus în domeniul tehnologiei”, a afirmat el.Cifrele arată, a mai spus diplomatul, că femeile sunt direct afectate de diferențele și excluderea din mediul digital. În termeni globali, femeile cu acces la Internet sunt cu 12% mai puține decât bărbații.