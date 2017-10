Hamid Karzai a primit „saci cu bani“ din partea Iranului

Președintele afgan, Hamid Karzai, a recunoscut ieri că șeful administrației sale primește „saci cu bani” din Iran, dar a dat asigurări că este vorba despre ajutor oficial și „transparent”, după ce New York Times a afirmat că Teheranul încearcă să își asigure, astfel, influența. „Guvernul iranian ne ajută o dată sau de două ori pe an, oferindu-ne 500.000, 600.000 sau 700.000 de euro de fiecare dată”, a declarat Karzai într-o conferință de presă, citat de Mediafax. „Este vorba despre un ajutor oficial. Umar Daudzai (n.r.-șeful de cabinet al președinției) primește bani de la Guvernul iranian, conform ordinelor mele”, a adăugat Karzai. „Totul este transparent. Și, da, banii sosesc în saci”, a recunoscut șeful statului afgan. „Vărsămintele în lichidități sunt efectuate de mai multe țări prietene, pentru a ajuta biroul președintelui. Este un lucru despre care am vorbit cu președintele (George W.) Bush la Camp David”, a precizat Karzai. „Vă amintesc că, în 2002, mai multe țări dădeau afganilor bani lichizi”, a declarat el. Potrivit cotidianului american New York Times, șeful de cabinet al președintelui Karzai, Umar Daudzai, a primit milioane de dolari, depuși ulterior într-un fond secret, pe care Daudzai și Karzai îl utilizează pentru a plăti deputați, șefi de trib și chiar lideri talibani, pentru a-și asigura loialitatea acestora. Iranul s-ar folosi de influența sa pentru a semăna discordie între afgani și aliații lor americani și din NATO, adaugă cotidianul, citând oficiali afgani și occidentali de la Kabul.