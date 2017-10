Hackerul care a atacat contul de iCloud al lui Pippa Middleton a fost arestat

Ştire online publicată Duminică, 25 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția britanică a arestat un bărbat în vârstă de 35 de ani care este acuzat de atac informatic asupra iPhone-ului ce aparține lui Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, scrie theverge.com citând BBC News.Anterior, tabloidul britanic The Sun a relatat că a existat o contactare prin intermediul contului său de WhatsApp din partea unui hacker care susținea că are peste 3.000 de imagini din contul de iCloud al lui Pippa Middleton și cere în schimbul lor suma de 50.000 de lire sterline, scrie Agerpres.Unele din fotografiile respective includeau imagini cu ducele și ducesa de Cambridge și cu fetița lor prințesa Charlotte.Bărbatul a fost arestat în comitatul Northamptonshire, centrul Angliei, și este în custodia autorităților.Atacurile informatice cu recompensă asupra conturilor de iCloud ale figurilor publice reprezintă un fenomen în creștere, luna trecută portalul personal al actriței Leslie Jones a fost atacat de hackeri, care au postat fotografii personale din contul de iCloud al acesteia pe pagina sa publică de pe platforma digitală Tumblr. Anterior, în acest an, unul din hackerii implicați în scandalul ''Celebgate'' a pledat vinovat la acuzațiile aduse privind accesarea ilegală a peste 300 de conturi e-mail ale unor celebrități.