Guvernul olandez vrea să privatizeze ABN Amro prin listarea la bursă

Ştire online publicată Vineri, 23 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul olandez a anunțat astăzi că vrea să privatizeze ABN Amro printr-o ofertă publică inițială ce ar urma să fie derulată cel mai devreme peste un an, dar este conștient că este puțin probabil să-și recupereze costurile, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro.ABN Amro, a treia mare bancă olandeză, a fost evaluată de autorități la aproximativ 15 miliarde de euro, peste estimările analiștilor și sub suma totală pe care Olanda a investit-o în salvarea și sprijinirea băncilor după criza din 2008.'Vom obține cel mai bun preț posibil', a declarat premierul olandez Mark Rutte într-o conferință de presă. 'Șansele să înregistrăm un profit de pe urma vânzării sunt mici. Vom decide în decurs de un care este timpul adecvat și între timp vom cere ABN Amro să se pregătească pentru o listare', a adăugat premierul olandez.În anul 2008, Olanda a plătit aproximativ 40 de miliarde de euro pentru a-și salva sectorul financiar, banii fiind utilizați pentru naționalizarea ABN Amro și furnizarea de injecții de capital pentru Aegon, SNS Reaal și ING.'Dacă parlamentul va fi de acord, prima oportunitate pentru un IPO ar fi prima jumătate a lui 2015', a declarat la rândul său directorul general de la ABN Amro, Gerrit Zalm.Ministerul olandez de Finanțe a estimat vineri că salvarea ABN Amro a costat 16,8 miliarde de euro inițial, iar sprijinul acordat ulterior a majorat costurile până la 27,9 miliarde de euro. În schimb, analistul Keijser Capital, Nico van Geest, estimează că valoarea actuală a ABN Amro este de 11-12 miliarde de euro.În anul 2007, un consorțiu format din grupul belgiano-olandez Fortis, cel bancar spaniol Banco Santander și banca britanică Royal Bank of Scotland (RBS) au preluat ABN Amro, cea mai mare bancă olandeză, pentru 71 miliarde de euro. Preluarea ABN Amro a constituit cea mai mare tranzacție încheiată vreodată în sectorul bancar, însă a intervenit cu doar câteva luni înainte de debutul crizei creditului pe piața imobiliară americană.În România, începând cu data de 15 octombrie 2008, ABN Amro a devenit RBS România.