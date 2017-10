Guvernul german şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru 2013

Guvernul german și-a îmbunătățit prognoza de creștere pentru 2013

Ştire online publicată Vineri, 26 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul german și-a îmbunătățit ușor estimările de creștere pentru acest an, până la 0,5%, de la 0,4% cât estima anterior, a anunțat, ieri, pe contul său de Twitter, ministrul german al Economiei, Philipp Roesler, transmite AFP. În același timp, Guvernul german își menține neschimbate prognozele de creștere pentru 2014, la 1,6%.„Putem să privim cu optimism spre viitor. Economia își revine, iar șomajul este în scădere”, scrie Roesler în scurtul său mesaj.Prognozele oficialilor de la Berlin pentru acest an sunt ușor mai timide decât cele ale principalelor institute economice germane, care mizează în acest an pe o creștere de 0,8%, precum și față de cele ale Fondului Monetar Internațional, care în cele mai recente prognoze ale sale mizează pe un avans de 0,6%.