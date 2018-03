Guvernul deschide calea degradărilor militare din perioada comunistă. Generalii vor deveni soldaţi

Guvernul deschide calea degradărilor militare din perioada comunistă. Generalii vor deveni soldați

Ştire online publicată Vineri, 02 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul de dreapta a deschis calea degradării militare a ultimului lider comunist al Poloniei, defunctul general Wojciech Jaruzelski, și altor ofițeri de rang înalt comuniști, o inițiativă pe care o prezintă drept o ”restabilire a ordinii morale”, relatează The Associated Press.Premierul Mateusz Morawiecki a subliniat că proiectul de lege adoptat joi de Cabinetul său ia apărarea victimelor celor mai bine de patru decenii de comunism din Polonia.Proiectul a fost în mod intenționat adoptat în ziua în care țara își onorează luptătorii împotriva comunismului uciși și persecutați de regimul impus după al Doilea Război Mondial. ”Prin acest proiect de lege vrem să restaurăm ordinea morală de bază. Vrem să spunem că răul este rău și binele este bine, că trădarea este trădare și eroismul eroism”, a declarat Morawiecki, anunțând decizia Executivului. ”Noi luăm apărarea victimelor împotriva răului”, a spus premierul, potrivit news.ro.Potrivit textului, care pentru a deveni lege este nevoie să fie aprobat de Parlament și promulgat de președintele Andrzej Duda, ofițerii de rang înalt din perioada comunistă urmează să fie degradați la rangul de soldat, din cauza rolului pe care l-au jucat după 1944 în cadrul regimului opresiv impus de Moscova și din cauza reprimării impuse de Jaruzelski prin legea marțială în 1981. Aproximativ 100 de opozanți au fost asasinați în timpul regimului legii marțiale.200 de membri ai unor grupări de extremă dreapta au mărșăluit joi noaptea în centrul Varșoviei - cu torțe - în memoria luptătorilor anticomuniști. Legea ar urma să li se aplice ofițerilor din cadrul armatei și securității. Ea îi vizează, în afară de Jaruzelski, pe fostul ministru de Interne defunct, generalul Czeslaw Kiszczak, și pe unicul cosmonaut polonez, generalul Miroslaw Hermaszewski, în vârstă de 76 de ani. Ei au făcut parte dintr-un corp militar care a condus țara pe timpul celor aproape trei ani de regim al legii marțiale, pe care Polonia democratică, restabilită în 1989, l-a declarat neconstituțional, potrivit news.ro.Proiectul a provocat critici, inclusiv din partea unor membri ai Partidului Lege și Justiție (PiS, la putere). Vocalul ginere al lui Hermaszewski, Ryszard Czarnecki, membru al Parlamentului Euripean (PE), a subliniat că acesta este ”un om decent” și un ”patriot polonez”. ”Este nedrept să fie pus alături de Jaruzelski and Kiszczak”, a declarat pentru TVN24 Czarnecki.