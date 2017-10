Guvernul britanic lucrează la măsurile de reducere a migraţiei dinspre Bulgaria şi România

Guvernul britanic lucrează la măsurile de reducere a migrației dinspre Bulgaria și România

Ştire online publicată Marţi, 29 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul britanic lucrează în prezent la măsurile de limitare a numărului migranților provenind din Bulgaria și România care ar putea beneficia de serviciile sociale atunci când vor fi ridicate măsurile tranzitorii pe piața muncii din Marea Britanie, la finalul acestui an, notează Financial Times, în ediția sa online. Premierul David Cameron, aflat sub presiune din partea multor parlamentari conservatori pentru a adopta o linie dură cu privire la imigrație, a dispus oficialilor guvernamentali și Ministerului de Interne să încerce să prezinte măsuri care vor face mai dificil accesul bulgarilor și al românilor la „statul bunăstării britanic”.Opțiunile aflate în discuție includ propunerea de a li se cere migranților să părăsească teritoriul britanic dacă nu reușesc să își găsească un loc de muncă în termen de trei luni de la intrarea în Marea Britanie sau dacă nu pot dovedi că dispun de suficiente resurse financiare pentru a trăi în primele șase luni de la sosirea în Marea Britanie. Mai mult, în încercarea de a descuraja potențialii migranți să vină în Marea Britanie, s-a vorbit chiar de o campanie publicitară prin care să fie evidențiate dezavantajele traiului în această țară, însă ideea a fost abandonată rapid.Ministrul britanic pentru comunități, Eric Pickles, a declarat luna trecută că nu dorește să promoveze o poveste înfricoșătoare despre posibilul număr al bulgarilor și românilor care vor veni în Marea Britanie, dar a subliniat că orice aflux ar cauza probleme, dată fiind criza din Marea Britanie în domeniul locuințelor.Ministerul de Interne britanic nu a oferit o estimare oficială privind câți dintre cei 29 de milioane de români și bulgari vor veni în Marea Britanie după eliminarea restricțiilor pe piața muncii. Mai multe guverne europene au introdus măsuri temporare de control al imigrației atunci când țări ca Polonia și Cehia au aderat la UE în 2004, pentru a stopa afluxul de lucrători.