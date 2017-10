Guvernul Boc aşteaptă, acum, validarea din partea Parlamentului

Guvernul Boc așteaptă, acum, validarea din partea Parlamentului

PD-L și PSD au făcut ieri nominalizările pentru fotoliile de miniștri în noul Guvern. Potrivit programului inițial, noul Executiv ar trebui să fie validat de Parlament în ședința din 22 decembrie. Născut pe 6 septembrie 1966, premierul desemnat Emil Boc este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie și al celei de Drept. A fost profesor, asistent universitar, iar din 1996 a intrat în Baroul Cluj. Primar al Clujului în perioada 2004-2008, Emil Boc a fost reales, anul acesta, din primul tur, cu un procent de 76,2%. Boc a fost, începând din anul 2000, deputat și, în același timp, președinte al Biroului Permanent Județean al PD Cluj. Din 2005 a ocupat funcția de președinte al PD-L. Câștigător, la alegerile din 30 noiembrie, al celui de-al cincilea mandat de parlamentar, Radu Berceanu a mai fost ministru al Transporturilor în guvernul Tăriceanu. Născut în 1952, de profesie inginer, el a absolvit Institutul Politehnic București, Facultatea de Construcții Aeronave, și a făcut cursuri de specializare în probleme parlamentare în Canada și cursuri de specializare pe probleme de instituții democratice în SUA. A intrat în PD încă de la înființare, în prezent ocupând funcția de vicepreședinte al partidului. Între anii 2006-2007, Radu Berceanu a fost ministru al Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. El a fost propus ieri de PD-L pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Născut pe 26 iulie 1956, democrat-liberalul Vasile Blaga este căsătorit și are doi copii. A absolvit cursurile Universității „Traian Vuia“, din Timișoara și a urmat, timp de un an, cursuri de specializare în domeniul vamal, în Austria și Germania. În 2004, a fost ales senator de București și a ocupat, pentru o scurtă perioadă de timp, funcția de șef al Administrației Prezidențiale. În decembrie 2004, Blaga devine ministrul Administrațiilor și Internelor, funcție pe care a deținut-o până în aprilie 2007. PD-L l-a nominalizat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor. Fost primar al capitalei, în perioada 2005-2008, Adriean Videanu este membru PD din 1990, ocupând în prezent funcția de prim-vicepreședinte al partidului. A câștigat patru mandate de deputat, între anii 1990 și 2004, în județul Teleorman. Între anii 2004 și 2005 a fost ministru de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic în Guvernul Tăriceanu, renunțând însă la funcție după ce a câștigat Primăria Capitalei. El a fost nominalizat, ieri, de PD-L, pentru Ministerul Economiei. Monica Iacob Ridzi este, în prezent, europarlamentar din partea PD-L și membru în comisia de bugete a Parlamentului European. Până în anul 2007, Iacob Ridzi a fost deputat de Hunedoara în Parlamentul României. Este licențiată în științe economice la Universitatea din Petroșani și absolventă a Facultății de Științe Juridice, Universitatea din Alba Iulia. Doctoratul în științe inginerești și l-a luat anul trecut, tot la Universitatea din Petroșani. Ea este propunerea PD-L pentru Ministerul Tineretului și Sportului. Elena Udrea, propunerea PD-L pentru Ministerul Turismului, s-a născut pe 26 decembrie 1973, în Buzău. Absolventă, în 1996, a Facultății de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, Udrea a fost, în 2005, Consilier de Stat, în cadrul Cancelariei lui Traian Băsescu. Udrea intră în pe scena politică în 2002, ca membru PNL. În 2006, intră în PD, ca secretar executiv. A fost membru în Consiliul General al Municipiului București și, de asemenea, a făcut parte din echipa de consilieri municipali ai lui Traian Băsescu, pe vremea când acesta era primarul Capitalei. După ce a fost ales președinte, Băsescu a numit-o pe Elena Udrea șefa Cancelariei Președintelui. La alegerile generale din noiembrie, democrat-liberala a obținut un post de deputat în Parlamentul României. Toader Paleologu, democrat-liberalul propus pentru Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, s-a născut pe 15 iulie 1973, în București. Este licențiat în filosofie la Sorbona. Între anii 1999 și 2005 a fost profesor în Statele Unite, iar în 2003 a devenit profesor și director al Universității de Vară, European College of Liberal Arts, din Berlin. Între 2005 și 2008, a fost Ambasador al României în Regatul Danemarcei și Republica Islanda. În luna noiembrie a candidat din partea PD-L în colegiul 9 din București și a câștigat un mandat în Camera Deputaților. Mihai Stănișoară este născut pe 11 iunie 1962. Este căsătorit și are doi copii. A absolvit Colegiul Superior de Siguranță Națională, Colegiul Național de Apărare și Facultatea de Mecanică, iar din 2001 devine Secretar executiv al BPN din PD-L. Până în anul 2000, când a devenit deputat, a fost secretar general al Ministerului Apărării Naționale și președinte al Camerei de Comerț și Industrie - Mehedinți. Între 2000 și 2004 a fost deputat, membru al Comisiei de Politică Externă și președinte al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Stănișoară a fost nominalizat ieri pentru Ministerul Apărării Naționale. Gheorghe Pogea a fost vice-premier în guvernul Tăriceanu și coautor al programului de guvernare al Alianței D.A. Născut pe 21 decembrie 1955, de profesie inginer, Pogea este propunerea PD-L pentru Ministerul Finanțelor Publice. Absolvent al Institutul Politehnic București, Pogea este doctor în știința și tehnologia materialelor. Fost deputat de Brăila în mandatul trecut, iar din 2005 membru al Comisiei de Politică economică, Reformă și Privatizare din Parlamentul României, Gabriel Sandu a fost propus, ieri, de PD-L pentru Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Sandu este absolvent al Facultății de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Conducerea PSD l-a validat ieri pe vicepreședintele PSD, Dan Nica, pentru funcția de vicepremier. Este absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din Iași, specializându-se în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Nica a fost deputat din partea PDSR și apoi din partea PSD. El a mai deținut și funcția de Ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în Guvernul condus de Adrian Năstase. Gabriel Oprea, nominalizat pentru postul de ministru al Administrației și Internelor a fost, între 2003 și 2004, ministru delegat pentru Administrația Publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în cabinetul Adrian Năstase (după remanierea din 16 iunie 2003). Înainte de 2002, el a mai deținut funcțiile de președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, director adjunct al Colegiului Național de Apărare. El a deținut, pentru scurt timp, și funcția de prefect al Capitalei. Propunea PSD pentru Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale este Marian Sârbu, unul dintre politicienii care au ajuns în vârful structurilor statului pornind din zona sindicală. Are 50 de ani, și a fost lider de sindicat în Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR), devenită ulterior CNSLR-Frăția. Între 1990 - 1992, a fost președinte al Federației Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. El a deținut și funcții în aparatul de stat, fiind de mai multe ori ales parlamentar și având chiar și perioade de ministeriat (ministru al Muncii în perioada 2000-2004). Rectorul Universității Politehnice din București, profesor doctor Ecaterina Andronescu, revine ca ministru al Educației, primul mandat fiind cel din 2000-2003. Ea a avut în Ministerul Educației, mai întâi, funcția de secretar de stat pentru învățământ superior (1995 - 1996). Apoi, în perioada 2000 - 2003, a fost ministrul Educației și Cercetării, fiind revocată de către Adrian Năstase în iunie 2003. În Parlament, ea devenit deputat în perioada 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008. Ion Bazac, nominalizat de PSD pentru Ministerul Sănătății, a fost secretar de stat pentru Integrare Europeană în Ministerul Sănătății în perioada 2001-2002 și apoi în 2003-2004. Bazac a absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Licențiat în teologie și științe economice, Ilie Sârbu devine, în 1976, profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș, ca în 1978 să ajungă director al acestei instituții. Din 2004, Sârbu este senator al Circumscripției Electorale nr. 37 Timiș. În urma demisiei lui Nicolae Văcăroiu, Ilie Sârbu a fost ales președinte al Senatului României. Ministrul Afacerilor Externe propus de PSD, vicepreședintele Cristian Diaconescu, a mai deținut în 2004 funcția de ministru, dar un alt portofoliu, al Justiției. La nivel parlamentar, el a fost președintele Comisiei de apărare din Senat. A absolvit, în 1983, Universitatea din București, Facultatea de Drept. În același an, a devenit judecător la Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov, ajungând ulterior la Judecătoria Sectorului 4 din București. Constantin Niță, propunerea PSD în fruntea Ministerului pentru IMM-uri și mediul de afaceri, este de profesie economist, specializat în marketing. S-a născut la 27 noiembrie 1955, în Comuna Miroslovești din Județul Iași, este căsătorit și are un copil. Constantin Niță este președinte al Organizației Județene a PSD Brașov. El a candidat din partea Alianței PSD+PC într-un colegiu din Brașov, câștigând un nou mandat de deputat. Viitorul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, este în prezent viceprimarul Constanței. S-a născut în 1959, a absolvit Institutul de Construcții București, Facultatea de Instalații. Între 2000 și 2004 a ocupat succesiv funcția de Director Executiv și Arhitect Șef în Primăria Municipiului Constanța. În prezent este Președinte al Zonei Metropolitane Constanța și Vicepreședinte al Comitetului Național al Zonei Costiere. Victor Ponta, propunerea PSD pentru funcția de ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, este procuror. S-a născut pe 20 septembrie 1972, în București. În 1995, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bu-curești. Opt ani mai târziu devine doctor în Drept Penal Internațional. În perioada 2001-2004, a fost secretar de stat și șeful Corpului de Control al Guvernului. Ponta a obținut un nou mandat parlamentar la alegerile din 30 noiembrie. Pentru funcția de ministru al Justiției, cele mai mari șanse le are Mihai Selegean. Avocat timișorean în vârstă de 33 de ani, licențiat în drept în 1997, el a lucrat în Ministerul Justiției. Timp de patru ani a fost directorul Institutului Național al Magistraturii, intrând în conflict cu ex-ministrul Justiței, Tudor Chiuariu. De menționat că el nu a fost încă nominalizat pentru această funcție.