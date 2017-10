Guvernele taiwanez și chinez vor avea primul contact oficial de după 1949

Ştire online publicată Duminică, 09 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un înalt responsabil taiwanez se va deplasa săptămâna viitoare în China pentru întrevederi istorice care vor marca primul contact oficial între conducerile celor două teritorii de la încheierea războiului civil în 1949, transmite AFP, potrivit Agerpres.ro.Wang Yu-chi, președintele Consiliului pentru afaceri continentale care stabilește politica Taiwanului privind China, este așteptat marți, 11 februarie, la Nanjing, unde se va întâlni cu omologul său Zhang Zhijun, șeful Biroului chinez pentru afaceri taiwaneze. Discuțiile ar urma să se desfășoare până la 14 februarie.Întrevederea este rezultatul eforturilor depuse de câțiva ani de cele două părți pentru a-și pansa rănile războiului civil soldat, în 1949, cu apariția ''Republicii Chineze' (denumirea oficială a Taiwanului) și a 'Republicii Populare Chineze', menționează AFP. În acel an, două milioane de chinezi fideli liderului naționalist Chiang Kai-shek, învins de trupele lui Mao, s-au refugiat pe insula Taiwan, iar d atunci, Beijingul și Taipeiul își revendică separat autoritatea deplină asupra Chinei.Beijingul consideră că Taiwanul îi aparține și nu a renunțat la reunificare. Asperitățile dintre cele două părți s-au atenuat după alegerea ca președinte în Taiwan a lui Ma Ying-jeou în 2008. Reales în 2012, el este favorabil stabilirii de legături cu China.După contacte timide în anii 1990, Taiwanul și China au intrat în 2010 într-o etapă decisivă pe calea dezghețării relațiilor, prin semnarea unui acord-cadru de cooperare economică, sub impulsul lui Ma Ying-jeou.Acest acord și alte gesturi de deschidere, cum ar fi reluarea de zboruri aeriene directe, nu au fost totuși negociate decât de organizații semi-oficiale, Beijingul și Taipeiul neavând în continuare nicio relație oficială.Vizita care începe în 11 februarie 'are implicații cruciale pentru continuarea instituționalizării de relații între cele două maluri ale Strâmtorii Formosa", a declarat Wang YU-chi presei, la sfârșitul lunii ianuarie, în momentul anunțării deplasării sale.Diplomatul ar urma să dicute în special crearea de birouri de legătură, integrarea economică regională și accesul la îngrijiri medicale pentru studenții taiwanezi din China.