Gruparea Stat Islamic, cea mai mare ameninţare pentru ţările europene

Vrajeli de propaganda

Cea mai mare amenintare pentru europeni sunt ei insisi,cu sistemele lor legislative in cap. O grupare,asa cum ii si spune,ar fi un floc in calea p.lii,daca statele ar dori pe bune sa se termine cu teroristii rapid. Daca ar fi dorit,marii strategi si ganditori ai democratiilor lumii ar fi ingropat la propriu mutantii aia teroristi,da rse prefer tensiunea care justifica de fapt tinerea sub control a propiilor populatii,fireste cu daune colaterale produse de teroristi. Adica,teroristii vin ca o manusa benefica celor care tin lumea sub stapanire,de aia nici nu sunt terminati ,cum s-ar fi putut.