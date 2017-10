Groază la bordul unui Airbus. Pasager cuprins de flăcări, proiectat prin fuselaj în afara avionului

Ştire online publicată Joi, 04 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Clipe de coșmar la bordul unui Airbus. Un bărbat neidentificat a zburat efectiv printr-o gaură uriașă produsă în fuselajul avionului de o explozie. Nenorocirea s-a petrecut la doar cinci minute de la decolarea unui Airbus A321 al companiei somaleze Daallo Airlines de pe aeroportul din Mogadishu, capitala Somaliei.Potrivit relatărilor din presa internațională, aeronava se afla la aproximativ 4200 metri altitudine când o explozie devastatoare s-a produs la bord. Martorii oculari au povestit că au văzut un bărbat în vârstă, cuprins de flăcări, zburând efectiv printr-o gaură produsă în fuselaj. Avionul, care se îndrepta spre Djibouti, capitala statului cu același nume, din Cornul Africii, s-a întors cu bine pe aeroportul din Mogadishu.Potrivit CNN, reziduurile găsite la locul exploziei indică posibilitatea ca aeronava să fi fost ținta unui act terorist.„Cred că a fost o bombă. Din fericire, nu am pierdut controlul asupra aparatului și am reușit să ne întoarcem la sol. Nu am pățit așa ceva în toată cariera mea. Slavă Domnului că am reușit să ducem avionul la sol”, a declarat pilotul aeronavei, Vladimir Vodopivec, originar din Serbia.Deputatul somalez Awale Kullane, care este și ambasador ONU, s-a aflat și el în Airbusul devastat de explozie:„S-a auzit o bubuitură îngrozitoare și câteva secunde nu s-a văzut nimic din cauza fumului”, a scris oficialul somalez pe Facebook, unde a postat și un filmuleț din avion, dar pe care ulterior a fost îndepărtat.În aeronavă se aflau 74 de pasageri în momentul producerii exploziei, informează CTV News.