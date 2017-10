Grigoraş se mulţumeşte şi cu un egal în meciul cu Farul

Grigoraș se mulțumește și cu un egal în meciul cu Farul

Petre Grigoraș, antrenorul Oțelului, este convins că „rechinii“ nu îl vor bate sâmbătă. Grig a declarat că va avea mereu nostalgii când joacă la Constanța, orașul unde și-a încheiat cariera de jucător și și-a început-o pe cea de antrenor, dar, pe teren, nu e loc de sentimentalisme. Grigoraș a declarat că se mulțumește și cu un egal la Constanța, la partida de sâmbătă. „Farul e o echipă care, de 7-8 ani, joacă cu aceeași apărare și primește foarte greu goluri acasă. Sunt convins însă că nu vom pierde“, a spus Grig. Dacă, după meciul Oțelului din etapa trecută, cu Gloria Bistrița, tehnicianul gălățean le-a recomandat unora dintre elevii săi, considerați prea fricoși, „olițe“, pentru partida cu Farul, Grig a declarat, tot ironic, că le va lua „pampers” celor care au psihicul labil. Istoria spune că Grigoraș a avut mereu rezultate bune când a fost răcit la meci, cum se prezintă și acum. „Dacă va fi la fel și la meciul cu Farul, voi dormi dezbrăcat înaintea meciului cu CFR“, a glumit antrenorul. „Un egal la Constanța ar fi excelent, o victorie ar fi de vis. Este esențial să nu pierdem, pentru că ne așteaptă apoi două meciuri criminale acasă, cu CFR și Steaua. Dacă reușim să scoatem ceva cu Farul, putem aborda în liniște următoarele cinci etape, în care vom întâlni echipe din cupele europene“, a spus și directorul general al Oțelului, Marius Stan. Oțelul îi are accidentați pe Cojoc și Gado, iar, dacă Silviu Ilie nu va putea fi recuperat, în locul său va fi inclus în lot Nikolic, care e apt, dar nu s-a pregătit de mult cu echipa. Ion Marin, antrenorul Farului, vrea sâmbătă victoria, pentru ca „rechinii” să nu-și adâncească și mai mult pasivul de -3 la „adevăr”. „Susținem un joc foarte important, împotriva unei echipe care, sezonul trecut, ne-a luat toate punctele. Sperăm însă ca, printr-un angajament total, să obținem victoria. Jocul poate fi rezolvat cu o atitudine pozitivă a tuturor celor 11 titulari și a celor care vor intra pe parcurs în joc“, a declarat „Săpăligă“, pentru „Cuget Liber“. Tehnicianul farist face apel și la suporteri, pentru a susține echipa de la început până la sfârșit. „Nu ne gândim decât la cele trei puncte. În partida precedentă jucată acasă, am pierdut la scor cu Steaua (deși nu meritam), și nu vrem să urmeze un alt rezultat negativ. Totodată, după Galați, vine meciul cu Dinamo, pe care trebuie să-l abordăm cu un moral foarte bun”, a punctat și tânărul mijlocaș nigerian Kehinde Fatai. Farul a intrat în cantonament ieri la prânz, programul zilei prevăzând o ședință de analiză video și un antrenament, desfășurat aseară, pe terenul mare. Doi fariști la România - Franța? Site-ul tricolori.ro susține că, pe lângă cei 20 de jucători pe care-i va selecționa pentru meciul România - Franța, Victor Pițurcă va chema și doi fotbaliști de la Farul, care vor lua parte la antrenamentele premergătoare partidei. Varianta este puțin probabilă însă, ținând cont că Farul nu a fost informată despre așa ceva și, în plus, se știe foarte bine că, în acea perioadă, Farul pregătește meciul oficial cu Poli Iași, programat la o zi după România - Franța. Sursa citată mai spune că echipa națională va sosi la Constanța pe 6 octombrie și se va caza la hotelul „Rex“.