Greva lucrătorilor din terminalul de containere CSCT a blocat sute de TIR-uri în port

În zorii zilei, sute de TIR-uri așteptau, în zadar, în fața porților închise ale companiei „Constanța South Container Terminal“. Arseseră carburanții de pomană până la malul mării. Terminalul de containere le-a întâmpinat cu lacătele puse la intrări și cu podurile super post – pamanax, macaralele mobile, RTG –urile, empty handlers-urile, reachstackers-urile și trailerele încremenite. Protest încorsetat Greva generală declarată de Sindicatul Terminal Sud a blocat 90% din traficul de mărfuri containerizate derulat prin portul Constanța. 450 din cei 540 de salariați ai companiei au întrerupt lucrul, începând de ieri, de la ora 7. Lucrătorii ieșiți din schimbul de noapte și cei veniți la tura de dimineață se adunaseră în fața sediului administrativ al companiei. La intrarea spre platformele de lucru era postat un afiș, pe care scria cu litere de o șchiopă: „Angajații CSCT, care nu participă la grevă și doresc să lucreze, au acces în terminal prin această poartă. Conducerea CSCT”. Paznicii postați la porți vegheau ca niciun picior de grevist să nu pășească dincolo de gard. „Este o imixtiune gravă în libera exercitare a dreptului la grevă, din partea conducerii societății, inclusiv în libera organizare sindicală. Conform legii, greva se desfășoară la locul de muncă. Rațiunea acestui mod de organizare este ca salariatul să înceteze lucrul, dar să protejeze, în același timp, bunurile societății” – a comentat Mircea Burlacu, secretarul general al Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Până la capăt Între timp, aerul începuse să vibreze de scandări: „Noi muncim, vrem să fim plătiți! Majorare! Majorare! Hoții! Hoții! Demisia!” L-am întrebat pe tânărul Dragu Nicolae, electrician de întreținere la macarale, de ce a aderat la grevă. „Cerem mărirea salariilor, plata sporului de vechime, a sporurilor de condiții deosebite, de înălțime, majorarea primelor, asigurarea unui program de lucru ordonat! Vrem să ne apropiem cât de cât de salariile europene. Nu cerem decât drepturile noastre. Sunt dorințe legitime, care derivă din prevederile contractului colectiv de muncă pe ramură și ale legii” – a explicat el. Nicolae Diacu, președintele Sindicatului Terminal Sud, se afla în fruntea greviștilor, ca un general în înaintea oștirilor. Din când în când, dădea tonul scandărilor. „Suntem dispuși să mergem până la capăt, până la satisfacerea revendicărilor noastre. Vrem să fim plătiți la nivelul volumului de muncă depus și al productivității realizate. Noi suntem deschiși la negocieri. Vrem să ajungem cât mai repede la un acord, altfel se va declanșa haosul, din cauza vehiculelor care așteaptă. Conducerea trebuie să înțeleagă aceste lucruri și să vină cu o ofertă concretă” – a declarat Diacu. Cât contează productivitatea? Acțiunea Sindicatului Terminal Sud poate fi considerată o premieră. Este prima grevă generală organizată la o companie multinațională din pentru portul Constanța. Confruntarea se anunță a fi dură și, probabil, de lungă durată. Sindicatul este pregătit pentru o asemenea eventualitate și se vorbește de existența unor fonduri de grevă. Protestatarilor li s-au alăturat colegii din alte organizații, lideri de sindicat și membri de rând. „Conducerea concernului DP World a recunoscut faptul că productivitatea muncii din terminalul Constanța este excepțională, depășind-o pe cea din multe terminale din Europa - a afirmat Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Acesta este motivul pentru care salariile românilor ar trebui să fie apropiate de cele din terminalele Europei Occidentale. În prezent, la anumite categorii de lucrători, lefurile lucrătorilor români sunt mai mici de zece ori decât cele occidentale. Astfel, dacă docherii constănțeni câștigă, în medie, 380 de euro, cei din țările vestice primesc 3.000 de euro. Sunt anumite categorii profesionale din terminal care câștigă aproximativ 700 euro, dar similarii lor europeni câștigă până la 4.000 de euro. Este corect ca la productivitate să fim înaintea Occidentului, iar la salarii, cu mult înapoi?” Simpatia de care se bucură greviștii este tot mai mare. În prezent, la nivelul federației are loc o amplă acțiune de consultare a membrilor din sindicatele afiliate. Luni se va ști dacă se va întrerupe activitatea în întreg portul Constanța, în semn de solidaritate cu lucrătorii de la CSCT. O pată pe blazonul portului Am încercat să aflăm și opinia directorului general, Rowan Bullock, despre acest conflict. Din păcate, accesul în sediul administrativ ne-a fost barat de un paznic, care ne-a declarat: „Conducerea nu dorește să discute cu presa!” Acesta este motivul pentru care nu putem informa opinia publică cum privesc managerii terminalului situația de criză și ce au de gând să facă pentru a-i pune capăt. Prin implicațiile ei, greva depășește cadrul îngust al terminalului de containere și afectează economia portului, a județului, a țării. De altfel, acest lucru avea să fie confirmat de Constantin Matei, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, care a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Această grevă afectează imaginea traficului de containere și a portului Constanța în ansamblu. Este păcat că s-a ajuns aici. Ultimele estimări arătau că portul Constanța va atinge un trafic record, de 63 – 64 milioane tone, în acest an. Din cauza grevei, acest nivel nu va mai putea fi atins.”