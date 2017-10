Grevă la Rugby Club Judeţean Farul?

Grevă la Rugby Club Județean Farul?

Neparticiparea RCJ Farul la meciul amical de ieri de pe teren propriu, cu România Under-20, este pusă de surse neoficiale pe seama refuzului jucătorilor constănțeni de a intra pe teren, din pricina restanțelor financiare. Deși au recunoscut că echipa se confruntă cu unele probleme cu banii, oficialii clubului spun că nu a fost vorba de o acțiune de protest din partea rugby-știlor. După ce, joi, Rugby Club Județean Farul Constanța a întâlnit, pe arena din str. Primăverii, într-un meci amical, echipa națională Under-20 a României, de care a dispus cu 46-6, ieri, ar fi trebuit să se dispute o nouă verificare între cele două formații. Numai că, surpriză, Farul nu a mai jucat, România rezumându-se la un amical „în familie”. Surse neoficiale susțin că rugby-știi constănțeni nu ar fi vrut să intre pe teren, reclamând restanțe financiare. Se zvonește că sportivii nu și-au primit banii de patru luni. În sprijinul ipotezei refuzului de a juca stă și faptul că rugby-știi au rămas în vestiar, iar, într-o altă cameră din club, Cristian Zgabercea (președintele executiv al RCJ Farul) și Aurelian Arghir (directorul executiv) s-au întâlnit cu antrenorii și cu câțiva sportivi reprezentativi. Tehnicianul secund Virgil Năstase și câțiva dintre jucători au făcut mai multe drumuri între vestiar și camera unde avea loc ședința, parcă pentru a duce veștile sau rezultatele discuțiilor dintr-o parte în alta. În vestiar, sportivii păreau tensionați, din incintă răzbătând cuvinte spuse pe un ton ridicat. Probabil din dorința de a rămâne secret ce se vorbea înăuntru, la un moment dat, un rugbyst a deschis ușa și a invitat presa să părăsească culoarul din fața vestiarului, infirmând totodată că ar fi vorba de o grevă. „Nu s-a jucat pentru că avem jucători la lot și mulți accidentați. Vă poate confirma și doctorul. Vă rog să ieșiți din această incintă”, a spus faristul. La finele ședinței, Cristian Zgabercea a motivat cu aceeași idee neparticiparea RCJ Farul la amical, după cum nici alți jucători, la plecare, nu au recunoscut, la întrebările ziariștilor, că ar fi făcut grevă. „Am hotărât să nu jucăm din pricina problemelor medicale cu care se confruntă mulți dintre jucători și a faptului că avem convocați la lot (Carpo, o parte dintre georgieni). Nu am vrut să riscăm alte accidentări, acum, la început de pregătire, cu atât mai mult cu cât jucasem și joi. Vrem să luăm campionatul în acest an și avem nevoie de tot lotul valid”, a spus Zgabercea. Despre întâlnirea cu antrenorii și jucătorii, care ar fi urmărit să rezolve conflictul creat, oficialul farist a spus că „nu a fost o ședință. Ne-am întâlnit un pic, fiindcă m-a chemat banca tehnică să-mi spună de situația cu accidentații și convocații și să luăm o hotărâre”. Cristian Zgabercea a recunoscut că RCJ Farul are unele dificultăți financiare, dar care nu ridică probleme, iar băieții au înțeles situația. „Într-adevăr, sunt niște probleme financiare, dar care, încet-încet, se vor regla. Nu sunt determinante. O asemenea situație se întâlnește la toate echipele care beneficiază de sprijin bănesc din partea autorităților locale, fiindcă, după cum bine știți, bugetul național încă n-a fost votat și nici noi nu l-am votat. Așteptăm votul de marți din Parlament. Noi avem o echipă formată din copii foarte buni, care au înțeles această situație și, după cum vedeți, sunt aici, continuă antrenamentele, deci nu va fi nicio problemă”, a arătat președintele executiv al RCJ Farul.