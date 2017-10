Grevă generală în terminalul de containere „DP World”, din portul Constanţa

Grevă generală în terminalul de containere „DP World”, din portul Constanța

Conflictul colectiv de muncă din cadrul companiei „Constanța South Container Terminal“ (parte a concernului „DP World“) a atins punctul culminant. Sindicatul Terminal Sud a luat hotărârea de a declanșa greva generală pe perioadă nelimitată, începând de astăzi de la ora 7. Negocieri eșuate Escaladarea conflictului este determinată de eșecul negocierii contractului colectiv de muncă. Sindicatul cere: „majorarea salariilor cu 700 lei, acordarea sporului de vechime, a sporurilor pentru condiții de muncă deosebite, de muncă grea și periculoasă, a celui de al 13-lea salariu, respectarea programului de lucru, plata muncii suplimentare conform legislației române, respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură referitoare la plata a 75% din salariu, când societatea nu are de lucru, și plata a 200% din salariu, când se solicită lucrătorului să lucreze în afara timpului normal de lucru”. De cealaltă parte a baricadei, Rowan Bullock, directorul general al companiei CSCT, susține: „Angajații noștri au beneficiat de o creștere anuală egală cu și peste rata inflației, în fiecare an, de la înființarea societății. Chiar dacă se ia în calcul cel mai scăzut salariu din cadrul CSCT, angajații noștri câștigă de cinci ori salariul minim din România, iar aceste salarii sunt cu peste 60% de nivelul mediu al câștigurilor salariale din toate domeniile industriale de activitate.” Negociatorii celor două părți s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute, fără să ajungă la o soluție de compromis. Conducerea sindicatului a respins oferta de majorare a salariilor cu 375 lei. Conflictul din portul Constanța s-a internaționalizat. Federația Internațională a Transportatorilor și Federația Europeană a Transportatorilor s-au solidarizat cu docherii români. În cursul acestei zile, evenimentele din portul Constanța vor fi discutate în structurile sindicale de la Londra și se va lua o decizie. Organismele sindicale internaționale și europene din domeniul transporturilor sunt îngrijorate de politica dusă de companiile multinaționale, care nu plătesc forța de muncă în funcție de productivitatea realizată, ci de nivelul veniturilor din fiecare țară. Blocate la… mantinelă Greva docherilor și mecanizatorilor are ca efect blocarea activității celui mai mare terminal de containere de la Marea Neagră. Prin CSCT se derulează circa 90% din traficul de mărfuri containerizate al portului Constanța. În 2007, terminalul a primit un număr de 870 de nave și a manipulat 12,643 milioane tone de mărfuri. Ieri, se afla la operare, în CSCT, nava MSC Arabia. Urma să descarce 4.859 containere și să încarce alte 7.485. Nava CSCL Rotterdam aștepta în radă, să fie primită în dana operativă. De asemenea, și-au anunțat venirea navele: Windward (care ar fi trebuit să sosească în terminal de pe 14 iunie), Eline (15 iunie), Dalhem și Kirsten (16 iunie), ZIM China, Castor, Xiang Qian și Novorossiysk Star (17 iunie), Apl Ningbo și Renate Schulte (18 iunie), Ym Colombo (22 iunie), Csav Cantabrian (24 iunie), MOL Maas (25 iunie), Bunga Pelangi Dua și Westmed II (26 iunie), Csav Lonquen (28 iunie). În funcție de durata ei, greva ar putea deregla serios programul acestor nave, iar operatorul CSCT va înregistra pierderi serioase. Volumul prestațiilor se va reduce și, drept urmare, veniturile și profitul companiei vor fi afectate. Mai mult de atât, greva ar putea determina unii clienți să se orienteze, pe mai departe, spre alte terminale de containere de la Marea Neagră, aflate în competiție cu portul Constanța.