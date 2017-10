Greva de avertisment a funcţionarilor publici n-a înmuiat inimile guvernanţilor

Greva de avertisment a funcționarilor publici n-a înmuiat inimile guvernanților

Bugetarii de la baza sistemului reclamă salariile mici și volumul mare de muncă Circa 400 de lucrători constănțeni au participat, ieri, la greva de avertisment de 2 ore, organizată de Sindicatul Național al Funcționarilor Publici. La ora 8,30, comisarii Gărzii Financiare Constanța, încetaseră lucrul. Mihai Octavian, liderul sindicaliștilor, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Nu suntem de acord cu intenția guvernului de a reduce salariile, care sunt și așa foarte mici în Ministerul Finanțelor. În mod special, la Garda Financiară, nemulțumirile sunt legate de neaprobarea, nici după 18 ani de existență a acestei instituții, a statutului comisarului. La Constanța, avem o revendicare specifică: alocarea unui sediu adecvat. Cât despre dotarea materială, ce să mai vorbim. Ni se solicită rezultate, dar avem doar un laptop la patru oameni. Suntem 45 de comisari, plus 5 persoane încadrate contractual. De o lună, am primit sarcini în plus: colectarea la bugetul statului a veniturilor pe care agenții economici au uitat să le mai achite. În schimb, veniturile ne vor fi diminuate.” Pe ușile birourilor din Prefectura Constanța erau afișe care informau publicul despre greva de avertisment. Liderul sindicatului, Anca Epure, a prezentat motivația acestei acțiuni: „Nu suntem de acord cu ordonanța de urgență care va anula toate sporurile. Salariul mediu net în rândul funcționarilor noștri este de circa 1.000 de lei. Sporurile, al căror cuantum se ridică la circa 30% din salariu, le-am obținut cu mare greutate de-a lungul timpului. Suntem conștienți că o dată pierdute, va fi greu să le redobândim, chiar dacă e vorba de o ordonanță care le suspendă pe termen limitat. Avem antecedente în acest sens: prevederi din Statutul Funcționarului Public nu sunt respectate. Dacă nu ni se satisfac revendicările, suntem deciși să declanșăm greva generală. Sperăm să nu se ajungă acolo.” Grevă de avertisment au făcut și funcționarii din Direcția Muncii. „În instituția noastră se prestează ore suplimentare – a declarat Valentina Constantinescu, liderul grupei sindicale. Suntem puțini lucrători pentru un județ mare, cu multe probleme cum este Constanța. Activitățile sunt numeroase, cu un volum mare de muncă, care necesită lucrul peste program. Proiectul de ordonanță propune compensarea cu timp liber, ceea ce este imposibil din moment ce volumul de muncă este uriaș. Se propune tăierea primelor, a salariilor de merit pe 2009. Salariile sunt și așa foarte mici. Spre exemplu, colega mea este consilier juridic și are un salariu brut de numai 990 lei, la care se adaugă doar plata orelor suplimentare și sporul de vechime. Nu suntem din categoria celor cu salarii de lux. Dacă se aplică ordonanța, vom suferi noi, cei din teritoriu, nu și cei de la nivel superior.” Greva de avertisment de la Casa de Pensii a degenerat în muncă. Pe sindicaliști nu i-a lăsat inima să-i trimită la plimbare pe amărâții de pensionari. Liderul lor, Steliana Gheorghiu, a declarat: „Vrem să ni se achite drepturile salariale câștigate în instanță, acordate prin Legea funcționarilor publici. Este vorba de salariul de merit și unele sporuri. În unitatea noastră, venitul mediu net (care include și sporurile) este de 1.000 de lei. Cu un asemenea salariu nu se poate trăi astăzi. Pe de altă parte, volumul de muncă este foarte mare. Ultima statistică arăta că sunt 178.000 de pensionari în plată. Cu numărul actual de angajați nu mai putem face față. Noi angajări nu se fac, pentru că posturile sunt blocate. În aceste condiții, suntem nevoiți să facem ore suplimentare cât de mult, iar acestea nu se mai plătesc. Dacă am sta să le recuperăm în timp liber, ar însemna, ca într-o lună, să venim trei săptămâni la serviciu și o săptămână să stăm acasă. Efectiv nu avem cum să luăm timp liber. Azi a fost o formă de protest ușoară. Am lucrat. Dar dacă nu ni se rezolvă solicitările, la greva generală, vom suspenda orice activitate.“ Ce ecou a avut greva de avertisment? Niciunul. Ieri, liderii de la SedLex, Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) și Federația Națională a Sindicatelor din Administrație s-au întâlnit cu reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor. S-a discutat, fără se ajungă la vreo înțelegere, despre sporurile bugetarilor. Astăzi, vor avea noi discuții la Ministerul Muncii.