„Greu de înţeles atitudinea suporterilor”

Antrenorul principal al Farului, Ion Marin:

„Greu de înțeles atitudinea suporterilor”

FC Farul este una dintre echipele din Liga I care își dispută meciurile de pe teren propriu în fața a puțini suporteri. La meciul cu Oțelul, s-a înregistrat chiar un record negativ de asistență - doar 500 de spectatori au venit în tribunele stadionului. Deși jocul Farului nu e rău, iar echipa ține ritmul cu plutonul median, tribunele stadionului sunt goale, excepție făcând doar duelurile cu Steaua, Dinamo, Rapid și, poate, CFR Cluj. Dacă, la meciurile cu Vaslui și Bistrița, în care „rechinii” au câștigat la mare luptă, s-au adunat 1.500-2.000 de suporteri, la jocul cu Oțelul, doar 500 de constănțeni au venit să-și susțină favoriții. În plus, galeria a scandat împotriva conducerii clubului, a antrenorului Ion Marin și chiar a… Timișoarei. „Este greu de înțeles atitudinea acestor suporteri. Am auzit că ar fi supărați că nu au fost primiți în stadion în etapa precedentă, dar organi-zatorii ne-au spus că o parte dintre ei erau sub influența băuturilor al-coolice. Este incredibil că pot jigni un om care își aduce la fotbal propriii săi bani”, a declarat, la conferința de presă organizată după meci, Ion Marin. Și antrenorul Oțelului, Petre Grigoraș, a sesizat acest aspect. „Este îngrijorător că lumea nu mai vine la stadion. Pe vremea când antrenam Farul în Divizia B, erau 10.000 de oameni în tribune. Nu cunosc motivul pentru care s-a ajuns aici. Probabil că, dacă jocul echipei va fi mai consistent, vor reveni și suporterii. M-am bucurat că oamenii m-au primit bine și m-au aplaudat, înseamnă că mi-au respectat munca din anii petrecuți la Farul”, a declarat Grigoraș, a cărui echipă a fost susținută, pe tot parcursul jocului de 50 de ultrași gălățeni. O ruptură suspectă Ruptura dintre club și suporteri vine, surprinzător, într-un moment în care, repet, Farul nu stă rău în clasament. Echipa va depăși curând faza secundă a turului, în care întâlnește formațiile de top ale campionatului, iar pe final, când adversari vor fi nou-promovatele și alte formații din subsol, acest -5 de la adevăr poate fi îmbunătățit, iar un loc în zona mediană a ierarhiei le este la îndemână „rechinilor”. Să fie vorba, oare, de răzbunări ale unora dintre membrii galeriei? În fine, cred că suporterii adevărați ar trebui să fie alături de echipă, la bine și la rău. Cu un stadion plin, și evoluția fotbaliștilor va fi, în mod precis, cu totul alta. Victoriile nu se obțin cu înjurături și huiduieli, iar momentele frumoase din finalurile partidelor cu Vaslui și Bistrița ar trebui să se repete la fiecare joc.