Grecia scapă de faliment! Creditorii privaţi au acceptat restructurarea datoriei Atenei

Grecia scapă de faliment! Creditorii privați au acceptat restructurarea datoriei Atenei

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Investitori privați care dețin obligațiuni ale statului elen în valoare de 172 miliarde euro, din totalul de 206 de miliarde euro, au acceptat preschimbarea datoriei, au anunțat autoritățile de la Atena, precizând că preschimbarea va deveni obligatorie pentru toți creditorii privați ce dețin titluri sub incidența legii din Grecia.Grecia va activa clauza impactului colectiv, astfel încât preschimbarea va deveni obligatorie și pentru cei care au refuzat.Grecia a primit acceptul pentru preschimbare de la investitori ce dețin obligațiuni de 152 miliarde de euro sub incidența legii elene, 85,8% din totalul de 177 de miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe din Grecia.La oferta de preschimbare au participat și investitori cu obligațiuni sub incidența legii elene care au refuzat să accepte. Obligațiunile acestora reprezintă 5,3% din totalul de 177 miliarde de euro.Creditori privați care au în portofoliu obligațiuni în valoare de 20 de miliarde de euro sub incidența legii altor state, sau emise de companii de stat și garantate de guvernul elen, s-au angajat, de asemenea să participe la preschimbarea titlurilor vechi cu unele noi."În numele Greciei, vreau sa mulțumesc creditorilor care ne-au susținut programul ambițios de reformă și ajustare și au suportat împreună cu poporul elen sacrificiile din acest proces istoric", a declarat ministrul de Finanțe, Evangelos Venizelos.Autoritățile elene au anunțat că vor recomanda activarea clauzei de impact colectiv, prin care deținătorii privați de obligațiuni ale statului vor fi obligați să accepte termenii propuși. Rezultatele ofertei de preschimbare a obligațiunilor trebuie confirmate de către banca centrală de la Atena.Suma de 20 de miliarde de euro reprezintă 69% din totalul obligațiunilor sub incidența legii altor state, sau emise de companii de stat și garantate de guvernul elen, se arată în comunicat.În plus, autoritățile elene au extins până pe 23 martie termenul până la care investitorii cu astfel de obligațiuni pot accepta oferta de preschimbare a obligațiunilor.Cumulat, valoarea obligațiunilor elene care vor fi în mod sigur preschimbate se situează la 197 miliarde de euro, obligațiunile sub incidența legii elene (după aplicarea clauzei impactului colectiv), la care se adaugă titlurile de 20 de miliarde de euroSuma de 197 de miliarde de euro reprezintă 95,7% din obligațiunile de peste 200 de miliarde de euro deținute de investitorii privați.Preschimbarea obligațiunilor și reducerea datoriilor către creditorii privați reprezintă o condiție a statelor din zona euro și a FMI în pachetul de ajutor financiar de 130 de miliarde de euro.În cadrul celei mai mari restructurări de datorie suverană din istorie, creditorii privați vor accepta pierderi de 53,5% din valoarea nominală a obligațiunilor. Dacă sunt luate însă în calcul și dobânzile neîncasate pentru obligațiunile preschimbate, precum și costurile prelungirii scadenței, pierderile reale se ridică la 74%.Datoria Grecie se situează în prezent la circa 350 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 160% din PIB, iar ștergerea datoriilor vizează diminuarea nivelului de îndatorare spre 120% din PIB până în 2020.