Grecia: Niciun imigrant nu a intrat în țară în ultimele 48 de ore

Acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia începe să producă efecte. Astfel, niciun imigrant clandestin nu a intrat în Grecia în ultimele 48 de ore.In schimb, ministrul de interne al Austriei sustine ca in Bulgaria vor ajunge un milion de refugiati pentru ca exista o crestere a activitatii traficantilor de persoane in aceasta directie.Autoritățile din Grecia au semnalat că niciun imigrant extracomunitar nu a mai intrat în țară in ultimele două zile. Marți, autoritățile anunțaseră că în țară au intrat doar 260 de imigranți. Ceea ce înseamnă că au fost mult mai puțini decât media de câteva mii pe zi, potrivit jurnalistilor de la Wall Street Journal.Totul după ce Uniunea Europeană a ajuns la un acord prin care oferă asistență financiară Turciei pentru a limita tranzitul imigranților spre Europa Occidentală.In schimb, ministrul austriac de interne vine cu o declaratie surprinzatoare. Johanna Mikel-Leitner sustine ca un milion de refugiați vor ajunge în Bulgaria si asta pentru ca există o creștere a activității traficanților de persoane în direcția vecinilor noștri și se creează noi rute pentru migrația în masă.În acelasi timp ministrul de interne al Austriei mai spune ca activitatea așa-numiților voluntari și funcționari ai ONG-urilor la frontiera eleno-macedoneană este una iresponsabilă, pentru ca îi obligă pe oameni să stea în balta de la Idomeni/Suhovo în speranța redeschiderii „rutei balcanice".