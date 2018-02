Grecia face privatizări masive pentru plata datoriei externe

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Grecia nu renunță la privatizări după ce se încheie programul de asistență financiară și a anunțat că se așteaptă ca firmele de stat să prezinte până-n luna aprilie măsuri pentru a deveni mai competitive.Grecia, al cărei program de sprijin expiră în august, a convenit cu creditorii internaționali să obțină încă trei miliarde de euro până în 2019 din vânzarea activelor statului și a promis să lanseze în vânzare, până în martie, participațiile deținute la Aeroportul Internațional Atena (AIA), compania de gaze DEPA și rafinăria Hellenic Petroleum.Atena, angajament: 50 de miliarde de euro din privatizăriÎn conformitate cu programele de asistență financiară convenit de Grecia cu creditorii săi internaționali, Atena s-a angajat să strângă 50 miliarde de euro din privatizări. Până acum a strâns doar cinci miliarde de euro, în special din cauza crizei financiare, a birocrației, a turbulențelor politice și a rezistenței sindicatelor.Rania Ekaterinari a declarat pentru Reuters că Grecia este decisă să meargă înainte cu privatizările, așa cum s-a angajat în fața creditorilor internaționali."Nu pot spune că văd vreun risc acum", a răspuns oficialul elen, când a fost întrebat dacă există riscuri pentru privatizări în următoarele luni și după finalizarea asistenței internaționale, transmite dcnews.ro.Jumătate din veniturile din privatizări, pentru a plăti datoria GrecieiJumătate din veniturile obținute în urma privatizărilor sunt folosite pentru a plăti datoria Greciei, care se ridică la 180% din PIB (cea mai ridicată din zona euro). Restul de bani este reinvestit în companiile de stat și în alte investiții care să sprijine redresarea economiei, a declarat Ekaterinari.Marți, Guvernul de la Atena a inițiat o procedură de licitație internațională pentru vânzarea unui pachet de 5% din acțiunile pe care le mai deține la compania de telecomunicații Hellenic Telecommunications Organization (OTE), aceasta fiind una din condițiile incluse în programul de asistență convenit cu creditorii internaționali.Agenția pentru privatizare din Grecia (HRADF) a precizat că procedura de licitație se va derula într-o singură etapă și a fixat data de 15 martie drept termen limită până la care investitorii interesați poți depune oferte pentru acest pachet care este compus din 24,5 milioane de acțiuni.OTE, fostul monopol de telecomunicații din Grecia, este deținut în proporție de 40% de grupul german Deutsche Telekom, care are drept de preempțiune pentru acțiunile scoase la vânzare de statul grec, dar până acum nu a anunțat dacă își va exercita sau nu acest drept.Guvernul grec deține un pachet de 10% din acțiunile OTE, companie care în prezent are o valoare de piață de 5,7 miliarde euro și este a doua mare companie listată din Grecia, în funcție de valoarea de piață, după îmbuteliatorul Coca-Cola HBC.250 de milioane de euro din vânzarea unei participații la OTEÎn proiectul de buget pe anul 2018, Guvernul grec a inclus suma de 250 milioane de euro care ar urma să fie generată de pe urma vânzării unei participații la OTE.Hellenic Telecommunications Organization (OTE) deține 54,01% din acțiunile Telekom România. La jumătatea lunii august 2014, Romtelecom și Cosmote România au anunțat că vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom România, iar produsele și serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.