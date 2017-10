„Grecia ar putea beneficia după 2014 de o nouă ştergere de datorii“

Angela Merkel:

„Grecia ar putea beneficia după 2014 de o nouă ștergere de datorii“

Ştire online publicată Marţi, 04 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Grecia ar putea beneficia din nou de ștergerea unei părți a datoriei statului, potrivit cancelarului Germaniei, Angela Merkel, o astfel de decizie fiind posibilă, însă, doar după ce finanțele țării sunt puse în ordine, anunță presa germană.Cancelarul Angela Merkel a declarat pentru tabloidul german „Bild am Sonntag”, citat de „New York Times”, că problema unei noi iertări de datorie poate fi reanalizată începând din 2014.„Când Grecia va reuși într-o zi să se descurce cu veniturile pe care le are, fără a se împrumuta, atunci va trebui să reevaluăm situația”, a spus Merkel.Guvernul german a respins anterior ștergerea de noi datorii pentru Grecia, afirmând că statul elen trebuie să implementeze măsuri de austeritate și reforme structurale în schimbul împrumuturilor externe.Fondul Monetar Internațional și mulți economiști argumentează că zona euro trebuie să reducă datoriile statului pentru a se ajunge la o soluție sustenabilă.Grecia a fost salvată de la colaps financiar prin două pachete de împrumuturi, în valoare totală de 240 de miliarde de euro, de la țările zonei euro și FMI, după ce nivelul extrem de ridicat al îndatorării a pus statul în imposibilitatea de a se finanța de pe piața internațională. Ajutorul extern a fost condiționat, însă, de măsuri dure de austeritate, pe care Grecia le-a respectat cu dificultate.v v vStatul elen a beneficiat de ștergerea unei părți importante a datoriei și la începutul acestui an, când creditorii privați, între care bănci și fonduri de investiții, au fost nevoiți să accepte pierderi de circa 100 de miliarde de euro.