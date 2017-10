Grecia, aproape de un acord cu creditorii

Ştire online publicată Marţi, 23 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vești bune de la Bruxelles după summitul de urgență pe tema Greciei, chiar dacă nu s-a ajuns la un acord final. Liderii europeni sunt optimiști cu privire la mersul negocierilor și cred că până la sfârșitul săptămânii va fi prezentată versiunea finală a înțelegerii. Grecia a făcut concesii importante în domeniul pensiilor și promite că va intensifica lupta cu corupția. În plus, cei cu venituri mari și companiile vor avea taxe suplimentare. Premierul grec Alexis Tsipras spune că mingea este acum în terenul partenerilor Greciei.Lista de propuneri de reformă venite din partea Greciei diferă de cererile inițiale ale creditorilor, dar chiar și așa este văzută ca o bază bună de discuții de către liderii europeni.Pensiile nu vor fi tăiate, deoarece guvernul de la Atena susține că două treimi dintre pensionari trăiesc deja aproape de pragul sărăciei.Nici salariile bugetarilor nu vor fi afectate. În schimb, vor fi eliminate mecanismele prin care grecii se pot pensiona anticipat, la cerere, începând cu 2016.De asemenea, cei cu venituri mari și companiile profitabile vor fi taxați suplimentar.Mai mult, vor fi impozitate jocurile electronice, va fi redus bugetul pentru Apărare, iar baza de impozitare va crește.De asemenea, privatizările vor fi făcute numai în anumite condiții: cei interesați să cumpere companii grecești vor trebui să facă investiții și să promoveze economia locală.În total, executivul grec susține că toate aceste măsuri vor avea un impact bugetar mai mare decât cel cerut de creditori.În 2015 și 2016, Grecia speră să-și suplimenteze bugetul cu aproape 8 miliarde de euro, cu 2,32 miliarde de euro peste ce credeau creditorii că este posibil.Premierul grec Alexis Tsipras spune că mingea e în terenul creditorilor: „Trebuie să continuăm negocierile pentru câteva zile, pentru câteva ore, pentru următoarele două zile, deoarece nu avem nevoie de o înțelegere parțială pe termen scurt, ci căutăm o soluție completă și viabilă”.Creditorii Greciei sunt optimiști, chiar dacă știu că mai sunt multe de făcut.Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene:„- Cât de aproape suntem de o soluție ?- Suntem mai aproape decât am fost vreodată”.Angela Merkel, cancelarul Germaniei: „Toți participanții la discuții vor cere Grecia să rămână în zona euro. Ce a prezentat Grecia reprezintă un progres, dar e clar că mai este multă treabă de făcut”.Christine Lagarde, șefa FMI: „Mai avem enorm de muncă. Lucrăm pe baza unui text care include mai multe progrese făcute de autoritățile grecești, un text mai amplu și mai detaliat decât ce am văzut până acum”.Data limită pentru Grecia este 30 iunie, atunci când are de rambursat 1,6 miliarde de euro către FMI. Oficialii greci au spus că nu au bani pentru această plată, dacă nu primesc o nouă tranșă de bani din imprumutul extern, bani care vor fi deblocați doar dacă se ajunge la o înțelegere cu creditorii.Propunerile Greciei pentru creditori :- reducerea numărului de pensionări anticipate în perioada 2016-2025- tăieri de 200 milioane euro din bugetul pentru apărare- 8% taxă pentru venituri de peste 500.000 euro- taxă specială de 12% din profit pentru firmele care au peste 500.000 euro profit- creșterea taxei pe lux (piscine, avioane, mașini și bărci peste 10 m lungime)- fără alte reduceri ale salariilor bugetarilor față de nivelul de la finalul anului 2014- ajutorul pentru cei cu pensii mici, între 57 și 230 euro, rămâne în vigoare- TVA rămâne 23%, 13% și 6%Impactul măsurilor propuse de Grecia:2015: 2,69 miliarde euro / 1,51% din PIB2016: 5,2 miliarde euro / 2,87% din PIBMii de oameni au ieșit în stradă, la AtenaÎn timp ce la Bruxelles aveau loc negocieri intense, la Atena, mii de oameni au ieșit în stradă să ceară rămânerea Greciei în zona euuro. Demonstranții sunt conștienți de faptul că țara lor are probleme economice grave, dar cred că totul se poate rezolva în timp.Au fost și incidente. Unii protestatari au aruncat cu torțe, ceea ce a determinat poliția să intervină.