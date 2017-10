Grav accident feroviar! Sunt peste 100 răniţi

Grav accident feroviar! Sunt peste 100 răniți

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Accidentul de tren de joi dimineață din gara Hoboken, statul New Jersey, joi dimineață, s-a soldat cu peste 100 de răniți, informează ABC și CNN, preluate de AFP.Potrivit autorităților, numeroși răniți ar fi 'în stare gravă' după accidentul de tren din apropiere de New York, informează AFP.Trenul, plin cu navetiști la o oră de vârf, nu s-a oprit când a intrat în gara din Hoboken și a intrat pe peron în plină viteză, un oraș situat față în față cu Manhattan de cealaltă parte a fluviului Hudson.Cauza accidentului este încă necunoscută.Autoritatea de transport din New Jersey a anunțat că serviciul feroviar este suspendat spre și dinspre gara din Hoboken și precizează că pasagerii vor fi preluați de autobuze și alți operatori de transport.Imaginile postate de la fața locului pe rețelele de socializare cu accidentul feroviar arată vagoanele deteriorate de impact ajunse pe peron și o secțiune din acoperiș care s-a prăbușit.Un utilizator de Twitter a postat mesajul: 'Trenul meu tocmai a intrat cu toată viteza în gara din Hoboken', relatează media americane.Un alt utilizator din New York a scris la rândul său: 'Norocos să fiu în viață... eram în al doilea vagon al trenului care a făcut accident la Hoboken.'Gara din Hoboken deservește zilnic în jur de 50.000 de navetiști, potrivit media americane.