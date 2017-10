Goran Bregovic a chemat „La atac!“ 10.000 de oameni

Duminică, în prima zi de Paște, pe Plaja Cazino Mamaia, aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat pentru a-l vedea pe Goran Bregovic în concert, alături de Wedding & Funeral Orchestra. Melodii ca „Jeremija”, „Mesecina”, „Kerna Mas”, „Tis Agapis Tou Risko”, „Death”, „Duj Sandale”, „Gas Gas”, „Ederlezi” sau celebra „Kalashnikov” au răsunat din boxele amplasate pe plaja de la Mamaia, Bregovic aducând ritmurile balcanice prin intermediul chitarei și a orchestrei, formată din: Alen Ademovic, Bokan Stankovic, Dalibor Lukic, Stojan Dimov, Aleksandar Rajkovic, Milos Mihajlovic și Dejan Manigodic. La eveniment au participat și președintele statului, Traian Băsescu, împreună cu soția sa, Maria, și fiica Elena, ministrul Turismului, Elena Udrea și președintele PSD, Mircea Geoană. Prezența personalităților politice a eclipsat vizual concertul, pe ecranul de pe plajă putând fi văzute mai multe cadre cu Elena Udrea sau cu EBA decât cu Bregovic, spre disperarea unei bune părți din public. Concertul s-a încheiat cu mult-așteptatul „Kalashnikov”, Bregovic invitând publicul „La atac!”, show-ul fiind urmat de zeci de artificii, care au luminat cerul timp de 10 minute. Șeful statului a făcut o baie de mulțime, a dat mâna cu zeci de persoane prezente, care au ținut să îl salute, și a declarat că îl preferă pe Gheorghe Zamfir lui Goran Bregovic, după ce asistase, cu puțin timp în urmă, la concertul pe care artistul român l-a susținut la Mamaia, tot în cadrul programului organizat de Ministerul Turismului, „Lumină la malul mării”. Traficul infernal a făcut ca turiștii și locuitorii Constanței să ajungă cu greu la concert, locurile de parcare fiind un lux. De înțelepciune au dat dovadă cei care au luat-o la pas spre Mamaia, evitând, astfel, obstacolele pe patru roți de pe Mamaia. Goran Bregovic s-a născut pe 22 martie 1950 la Sarajevo, în Bosnia, tatăl său fiind croat și mama de origine sârbă. La 16 ani a fondat trupa rock White Button (Bijelo Dugme), care a devenit, la sfârșitul anilor ’70, una dintre cele mai populare formații din Europa de Est. Colaborând cu regizorul Emir Kusturica, a realizat coloane sonore pentru filme precum: „Time of the Gypsies”, „Queen Margot”, „Underground” și „Arizona Dream”. Creațiile lui au primit puternice influențe din muzica tradițională țigănească, dar și din muzica din Balcani, îmbinând cu succes muzica tradițională, populară, tangoul și instrumentele de suflat. Chitarist și compozitor reputat, Bregovic a compus piese pentru Iggy Pop, Ofra Haza sau Cesaria Evora, și a lansat peste 20 de albume. Concertul din Mamaia s-a înscris într-o serie de acțiuni desfășurate pe litoral cu ocazia Sărbătorilor Pascale, sub titulatura de Târgul Paștelui, desfășurat în perioada 17-20 aprilie 2009.