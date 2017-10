Google își modifică logo-ul pentru solstițiul de iarnă

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Motorul de căutare Google și-a modificat, asta, logoul pentru a sărbători solstițiul de iarnă, eveniment ce marchează începutul iernii astronomice.Dacă iarna meteorologică începe de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de solstițiul de iarnă. El este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui.La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el "urcă" - ținând cont de latitudinea medie a României, de 45° - la numai 21° față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 16 ore și 10 minute. Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.Momentul solstițiului de iarnă, respectiv al începutului iernii astronomice, are loc în jurul datei de 21 decembrie. Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.