Google îl omagiază pe scriitorul de cărți pentru copii Maurice Sendak, cu un logo animat

Luni, 10 Iunie 2013.

Google sărbătorește, astăzi, 85 de ani de la nașterea scriitorului de cărți pentru copii și ilustratorului american Maurice Sendak, printr-un logo special animat, care include unele dintre cele mai celebre personaje din volumele sale, precum cele din romanul grafic "Where the Wild Things Are".Scriitorul american de origine poloneză a murit în mai anul trecut, la vârsta de 83 de ani, în urma complicațiilor apărute după un accident vascular cerebral.Maurice Sendak a scris 17 cărți și a fost un ilustrator prolific, însă a devenit celebru pentru volumul său grafic din 1963 "Where the Wild Things Are". Această carte, vândută în peste 19 milioane de copii pe plan mondial, prezintă aventurile unui băiețel neastâmpărat, Max, care pornește într-o călătorie imaginară, după ce a fost trimis de părinții săi la culcare fără să își primească cina.Maurice Sendak a primit din partea fostului președinte american Bill Clinton Medalia Națională pentru Artă, în 1996. Printre celelalte volume scrise de autorul american se numără "In the Night Kitchen", "Outside Over There", "Higglety Pigglety Pop!" și "The Nutshell Library".Maurice a hotărât să devină ilustrator la 12 ani, după ce a urmărit filmul ”Fantasia” al lui Walt Disney. Una dintre primele sale sarcini profesionale a fost aranjarea vitrinelor pentru magazinul de jucării F. A. O. Schwartz. Ilustrațiile lui au fost publicate pentru prima oară în 1947 într-o culegere de texte numită ”Atomics for the Millions”, a lui Maxwell Leigh Eidinoff. În mare parte din anii 1950 Maurice Sendak a creat ilustrații pentru cărțile altor autori pentru copii, înainte să înceapă să scrie propriile povești.