Google îl omagiază pe Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1

Ştire online publicată Vineri, 21 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Google marchează, astăzi, printr-un logo special, 54 de ani de la nașterea pilotului brazilian, triplu campion mondial și considerat de mulți cel mai mare pilot de Formula 1, care a murit în 1994 în timpul unei curse din campionatul mondial.Pilotul brazilian și-a început cariera in Formula 1 in 1984, cucerind trei titluri mondiale (1988, 1990 si 1991). Pe 1 mai 1994,și-a pierdut viața în urma accidentului violent de pe pista circuitului de la Imola. Tragedia s-a produs când brazilianul a intrat in virajul Tamburello, cu o viteză de aproximativ 217 kilometri pe oră, iar monopostul Williams a lovit un zid de beton.s-a născut într-o familie bogată din Brazilia, pe 21 mai 1960 și a fost un fan al Formulei 1 încă din copilărie, câștigând prima sa cursă de karting la 13 ani, scrie independent.co.uk.a fost campion mondial în 1988, 1990 și 1991, a obținut 41 de victorii și 65 de pole position în 162 de Grand Prix-uri.În afara sportului, puțină lume știe căera profund preocupat de sărăcie și de efectele sale asupra oamenilor. Se estimează că, până la momentul morții sale,a donat 400 de milioane de dolari organizațiilor caritabile care sprijină copiii săraci din țara sa natală, Brazilia.avea doar 34 de ani atunci când și-a pierdut viața.