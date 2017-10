Ginerele lui Trump va fi chemat la audieri despre legăturile sale cu Rusia în comisia specială a Senatului american

Ştire online publicată Luni, 27 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia speciala a Senatului SUA vrea sa-l audieze pe Jared Kushner, ginerele si consilierul apropiat al lui Donald Trump, in legatura cu conexiunile sale cu Rusia, a dezvaluit luni New York Times. Casa Alba a fost informata deja de comisia senatoriala care investigheaza presupusa imixtiune a Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA.Kushner va fi chestionat in legatura cu intalnirile pe care le-a aranjat cu ambasadorul Federatiei Ruse la Washington, Serghei Kislyak, intalniri care au avut loc intre momentul castigarii alegerilor si instalarea ca presedinte a lui Trump.De asemenea, investigatorii vor sa afle detalii despre intalnirea dintre ginerele lui Trump si directorul unei banci ruse de stat, afectata de sanctiunile internationale impotriva Rusiei.Pana in acest moment, Casa Alba a admis doar existenta unei intalniri Kushner - Kislyak, la inceputul lunii decembrie la Trump Tower si la care a participat si fostul consilier pe securitate nationala Michael Flynn.Dar NYTimes scrie ca ginerele lui Trump s-a intalnit ulterior, la cererea ambasadorului rus, cu Serghei N. Gorkov, seful bancii ruse Vnesheconombank.