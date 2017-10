Ghetou de un milion de euro

Mai multe familii care și-au achiziționat case în ansamblul rezidențial „Marina Regia Residence” din Năvodari au intrat în conflict cu reprezentanții SC Tracon SRL, firma de la care au cumpărat imobilele. Ele reclamă faptul că, în luna august, au primit pe fax noile reguli de conviețuire în ansamblul rezidențial. „Ca și cum am fi fost angajații lor. Noile reguli n-au fost negociate, pur și simplu ne-au fost impuse”, reclamă proprietarii. Mai mulți proprietari din cadrul complexului, printre care se numără Dumitrache Economu, Alexandru Dogaru și Paraschiva Barbu, s-au răsculat împotriva clauzelor abuzive impuse de SC Tracon și sunt deciși să meargă în instanță pentru a-i convinge pe reprezentanții societății să le respecte drepturile. „După dobândirea dreptului de proprietate au început să apară primele neînțelegeri, SC Tracom îngrădindu-ne dreptul de proprietate dobândit, săvârșind numeroase abuzuri și ilegalități, impunând condiții suplimentare de pe raporturi de forță”, se arată în reclamație. Practic, contractul inițial, devenit literă de lege pentru ambele părți, a fost modificat unilateral, abuziv, prin impunerea anumitor clauze, fără să existe mai întâi o negociere. Iată câteva dintre noile obligații pe care proprietarii sunt obligați să le respecte: toți proprietarii au obligația de a aduce, în scris, la cunoștința administratorului, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor proprietate, precum și numele persoanelor care le utilizează. De asemenea, intrarea vizitatorilor și rudelor se va face doar cu avizul proprietarului, iar autovehiculele lor vor fi parcate doar în spațiul special amenajat în afara complexului rezidențial. Această prevedere a stârnit cele mai multe reacții din partea proprietarilor. „Când ne-am mutat în noua casă, normal, mi-am invitat rudele și prietenii. Sora mea este însărcinată și a trebuit să meargă pe jos câteva sute de metri până să ajungă la casa mea. Eu am norocul că stau cât de cât aproape de barieră, însă sunt imobile situate la mare distanță de intrarea principală. O să vină iarna. O să fie groaznic să mergi pe jos de la barieră până la casă”, se plâng oamenii. Toți vizitatorii trebuie să se înregistreze la punct control atât la sosire, cât și la plecare. Conducătorul auto sau delegatul care înso-țește transportul are obligația de a prezenta documentele de însoțire a mărfii la intrare și de a se supune verificării interiorului mașinii de marfă atât la intrare cât și la ieșirea din complexul rezidențial. Citind aceste măsuri de securitate, am avut impresia că este vorba de accesul într-o bază aeriană secretă, nu într-un complex rezi-dențial de pe malul Mării Negre. Măsurile impuse sunt cu atât mai greu de înțeles cu cât proprietarii caselor de vacanță dețin dreptul de proprietate și asupra aleilor, fiecăruia revenindu-i o suprafață de 341 mp. „Portarii sunt plătiți de noi” Din totalul de 46 de case ale complexului s-au vândut doar 12. Cei mai mulți proprietari stau la București și locuiesc în ansamblul rezidențial doar pe timpul sezonului estival. „Cine le va mai cumpăra în aceste situații?” - se întreabă proprietarii. O vilă într-un complex rezidențial a fost achiziționată cu aproape un milion de euro. Oamenii se plâng că portarii nu au permis accesul nici preotului care a fost chemat să facă sfeștanie la casa nouă, dar nici firmei de pază pentru verificarea sistemului de alarmă. „Portarii nu înțeleg că sunt plătiți de noi. Plătim facturi de 30 milioane pe lună”, se plâng oamenii. Conform unui desfășurător pus la dispoziția noastră, pe luna octombrie, o familie a avut de plătit 768 lei contravaloarea „remunerației de administrare pe luna septembrie”, 1.012 lei „cota de cheltuieli comune repartizate proprietății”, 400 lei contravaloarea consumului de apă și energie electrică. Suma se plătește prin virament într-un cont deschis la o bancă din Brăila. Am discutat și cu portarul. Costică Turcu ne-a spus că este angajat la SC Tracon și că a primit indicații clare ca numai proprietarii să pătrundă în incinta complexului cu autoturismele, restul urmând să-și parcheze mașinile la poartă. Zilnic, spune el, înregistrează în caiet unul - doi vizitatori. SC Tracon, stăpâna plajei Tracon SRL, societatea care a construit complexul rezidențial de la Năvodari, este a omului de afaceri Mihai Manea, fost prefect de Brăila. Conform datelor obținute de la Registrul Comerțului, asociați sunt Nicolae Moga, Mircea Matescot și Lucian Petrișor Ninoiu. Contactat telefonic, Nicolae Moga ne-a spus că nu el este factorul de decizie la Tracon, întrucât deține doar 2% din acțiuni, însă a promis că, după 1 decembrie, când se va termina campania electorală, se va ocupa special de problemele care s-au ivit în cadrul complexului rezidențial. Nu este pentru prima dată când SC Tracon ia decizii arbitrare încălcând regulile de conviețuire socială. În timpul sezonului estival, am descoperit că pe plaja adiacentă complexului rezidențial s-au montat pancarte care ne informau că ne aflăm pe o „plajă privată” și, dacă tulburăm posesia, vom fi pedepsiți de lege. Pofta investitorilor nu s-a oprit aici. La marginea sectorului de plajă erau descărcate mai multe mașini cu pietriș. Deci, un agent economic care a închiriat un sector de plajă se consideră deja proprietar pe nisip. Mai mult decât atât, ne și amenință că, dacă-i tulburăm dreptul de posesie, ne trage la răspundere. Adică ce să facem ca să nu-i tulburăm „dreptul de posesie”? Să nu intrăm pe plajă? La scurt timp, pancartele au dispărut, însă pagina de Internet a complexului rezidențial - http://www.tracon.ro/navodari/sat.htm, potențialii cumpărători sunt păcăliți mai departe. Iată ce li se oferă cumpărătorilor: „acces direct la plaja privată”. Uite așa își permit câte unii să se creadă stăpâni atât peste bu-nurile de interes național, cât și peste aleile din complexul rezidențial.