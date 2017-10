Gheţarii de pe Cordillera Blanca peruană ar putea dispărea în câţiva ani

Ghețarii de pe Cordillera Blanca peruană ar putea dispărea în câțiva ani

Miercuri, 28 Aprilie 2010.

Ghețarii situați la o altitudine de sub 5.000 de metri pe Cordillera Blanca peruană, lanțul muntos tropical cel mai înalt din lume, ar putea dispărea în câțiva ani, au avertizat experți, citează Agerpres. Într-o perioadă de cinci ani, o mare parte din ghețarii situați pe acest lanț muntos din Anzii cordilieri vor fi afectați de dezgheț, a declarat inginerul de mediu Mar-lena Rosario, după ce week-end-ul trecut a efectuat o vizită în Parcul Național din Huascaran, aflat la circa 400 de kilometri nord de Lima. Șeful unității de glaciologie din zonă, Cesar Portocarrero, a apreciat însă că sfârșitul ghețarilor amplasați la o înălțime de sub 5.000 de metri ar putea fi întârziat timp de 10 sau 15 ani, deoarece procesul a fost frânat în ultimul an și trebuie așteptat pentru a fi oferite date concludente. Printre ghețarii amenințați este și Pastoruri, cel care a atras de-a lungul anilor interesul a mii de turiști din țară și străinătate, a spus Rosario, care este consultant în cadrul acestei cunoscute Rezervații a Biosferei. Numai pe parcursul anului 2008, procesul de dezgheț a afectat 23 de metri din ghețar, fapt care a afectat turismul din zonă. În 2009, doar 1.400 din cei 6.000 de vizitatori pe care i-a avut parcul pe timpul vacanței oferite cu ocazia Serbărilor Patriotice (28 și 29 iulie) au urcat pe Pastoruri.