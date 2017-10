Gheorghe Câtu va lupta cu Marian Foca pentru şefia Frăţiei constănţene

Gheorghe Câtu va lupta cu Marian Foca pentru șefia Frăției constănțene

Uniunea Județeană a Sindicatelor Libere CNSLR - Frăția se află în fața momentului electoral. Pe data de 16 ianuarie 2009, va avea loc conferința județeană în care va fi ales noul birou operativ. Delegații celor peste 60 de organizații sindicale vor vota președintele, vicepreședinții, secretarul general, secretarii și comisia de revizie și control. Ultimele alegeri au avut loc pe data de 14 ianuarie 2004. A fost un moment fără istorie, fără competiție. Drumul multora dintre candidați spre un nou mandat a fost mai neted și mai drept decât orice autostradă occidentală. Alegerile din 2008 au o cotă de interes aparte. De astă dată, președinția uniunii este disputată. Actualul președinte, Marian Foca, va avea un contracandidat în persoana lui Gheorghe Câtu. Acesta deține funcția de vicepreședinte al UJSL și de președinte al Federației Sindicale Petromar. Surse din cadrul acestei din urmă organizații au declarat că Gheorghe Câtu a obținut votul unanim al consiliului federației pentru a-și depune candidatura la președinția uniunii județene. Termenul până la care se primesc candidaturile este 9 ianuarie. În 2004, la câteva clipe de la realegere, Marian Foca declara: „Sunt reprezentantul unei generați de aur a mișcării sindicale românești. Echipa cum cu care am plecat la drum, în mare parte, a rămas aceeași. Pentru mandatul acesta noi am luptat în fiecare zi, de la începutul mandatului trecut. Am fost conștienți că, dacă facem treabă, oamenii ne vor realege. Cine crede că își poate rezolva doar interesele sale, fără ca oamenii să îl dea la o parte, se înșeală. Noi, la sindicate, avem clară dimensiunea statutului trecător pe care îl deții la un moment dat.“ Acum, delegații la conferință au ocazia să analizeze cât și cum a muncit Marian Foca timp de 4 ani, dacă a pus pe primul plan interesul uniunii sau al său personal și dacă este cazul să i se confirme prin vot că statutul de președinte este trecător. Din informațiile pe care le deținem rezultă că în UJSL s-a creat un curent anti-Foca și că sindicate foarte puternice, cu un număr mare de delegați la conferința județeană, vor vota în favoarea lui Câtu.