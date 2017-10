Germania susține că nu are de plătit compensații de război Poloniei

Ştire online publicată Vineri, 08 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Germania nu are de plătit compensații de război Poloniei, subiectul fiind reglat "din 1953", a declarat vineri Steffen Seibert, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel, după ce Varșovia a spus că are "dreptul" să facă o astfel de solicitare, informează Agerpres.ro."Din punctul de vedere al guvernului federal, nu există niciun motiv de a pune la îndoială validitatea juridică a renunțării la compensații din 1953. De atunci, pentru noi, această chestiune este definitiv reglată dintr-un punct de vedere legal și politic", a spus purtătorul de cuvânt.El a subliniat că Varșovia "a confirmat (că renunță la compensații) în mai multe rânduri, în special în 1970 și 2004".Guvernul polonez pune sub semnul întrebării validitatea renunțării la compensații în 1953, spunând că Varșovia, pe atunci membră a blocului comunist, acționa sub presiunea URSS.Premierul polonez Beata Szydlo, provenită din rândul partidului conservator naționalist Dreptate și Justiție (PiS), a declarat joi că țara sa are "dreptul" la compensații, dar că "decizia politică" de a face o astfel de solicitare nu a fost încă luată.Relansarea acestei chestiuni survine după ce, la sfârșitul lunii iulie, liderul formațiunii guvernamentale PiS, Jaroslaw Kaczynski, a acuzat Germania că respinge responsabilitatea pe care o are pentru Al Doilea Război Mondial.Purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel a afirmat că Germania "își asumă responsabilitatea pentru Al Doilea Război Mondial" și că "nu poate exista niciun dubiu în legătură cu acest subiect"."Germania a atacat Polonia. A fost începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, declanșat de Germania național-socialistă, și începutul crimelor inimaginabile comise împotriva vecinului nostru polonez", a reamintit el în legătură cu subiectul invadării Poloniei la 1 septembrie 1939."Germanii nu au dreptul să uite și nu vor uita niciodată ce i s-a făcut Poloniei în numele poporului nostru", a adăugat el.Această nouă dispută germano-polonă se înscrie în contextul tensiunilor tot mai mari între Varșovia și UE, care este îngrijorată de evoluția statului de drept în Polonia din cauza unor reforme controversate. Angela Merkel a spus la sfârșitul lunii august că ''nu poate tăcea'' în fața atingerilor aduse statului de drept în Polonia.Comisia Europeană a amenințat de asemenea cu declanșarea aplicării Articolului 7 din Tratatul UE dacă Polonia își menține reformele în starea actuală. Această procedură inedită poate duce la suspendarea dreptului de vot al Poloniei în cadrul Consiliului UE.