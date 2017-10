Germania pregăteşte tăieri bugetare uriaşe

Germania pregătește tăieri bugetare uriașe

Sâmbătă, 05 Ianuarie 2013.

Ministrul german de Finanțe Wolfgang Schäuble pregătește noi tăieri bugetare, în valoare de cinci-șase miliarde de euro, pentru a aduce nivelul deficitului statului federal la zero în 2014, potrivit cotidianului Rheinische Post, care citează surse din cadrul ministerului, relatează AFP, potrivit Mediafax.Un oficial conservator din cadrul CDU, citat de către ziar, a confirmat aceste proiecte. „Dacă vrem să atingem un deficit structural nul în 2014, va trebui să acoperim o gaură de aproximativ cinci miliarde de euro. Acest lucru va fi posibil doar prin noi reduceri de cheltuieli”, a declarat pentru Rheinische Post Michael Meister, vicepreședinte al grupului CDU în Bundestag. Negocieri asupra reducerilor de cheltuieli ar viza toate ministerele, potrivit unor surse contactate de către ziar.Oficiali din cadrul partidului conservator și ai partenerului său liberal, FDP, în cadrul coaliției guvernamentale, au ajuns la un acord, la începutul lui noiembrie, cu privire la reducerea la zero a deficitului bugetar la nivelul statului federal, în 2014.Guvernul vizează un deficit bugetar de 8,8 miliarde de euro în 2013, adică 0,34% din PIB-ul Germaniei.La începutul lui decembrie, Berlinul a mai anunțat că se așteaptă la un buget total echilibrat încă din 2012, în sensul criteriilor de la Maastricht, în contextul în care, anterior, viza un deficit public de 0,5% din PIB pentru acest an.