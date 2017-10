Germania îşi reduce cheltuielile bugetare şi transmite un mesaj de austeritate Europei

Germania își reduce cheltuielile bugetare și transmite un mesaj de austeritate Europei

Ştire online publicată Vineri, 15 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Germania a prezentat planuri de reducere a cheltuielilor și echilibrare a bugetului, ignorând apeluri ale zonei euro pentru stimularea econo-miei, înaintea unei reu-niuni a liderilor UE unde se va discuta despre creșterea economică.Bugetul Germaniei pentru 2014, în care cheltuielile sunt reduse cu peste cinci miliarde de euro, la sub 300 de mi-liarde de euro, reprezintă „un mesaj puternic pentru Europa”, a declarat mi-nistrul de Finanțe, Wolf-gang Schauble, potrivit Financial Times.Planul executivului de la Berlin prevede echilibrarea bugetului în 2015, cu un an mai repede decât ar impune limita de îndatorare inclusă în Constituție. Bugetul Germaniei reprezintă „o consolidare favorabilă creșterii” și trebuie să demonstreze restului zonei euro că „planificarea bugetară sustenabilă și creșterea economică nu se exclud reciproc”, a completat ministrul.În același context, ministrul Economiei, Philipp Rosler, a afirmat că finanțele statului german sunt „invidia lumii întregi”.Publicarea planului pentru buget a fost intenționat devansată cu o săptămână, astfel încât cifrele să apară înaintea summit-ului UE, afirmă oficiali germani. În pofida tăierilor de cheltuieli în sectoare ca sănătate, asigurări sociale și mediu, planul a fost trecut repede prin executive, comple-tează Mediafax.Anunțul Germaniei nu putea veni într-un moment mai sensibil, notează Financial Times. Alți membri, în frunte cu Franța și Italia, încearcă să obțină o relaxare a regulilor din pactul de stabilitate și creștere aflat la baza euro.În acest sens, președintele Franței, François Hollande, al cărui guvern va rata probabil ținta de deficit bugetar pentru acest an, urmează să insiste ca liderii prezenți la summit să adopte o poziție care să arate că UE nu este doar o „Europă a austerității”.