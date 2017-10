Geri Halliwell Horner, fostă componentă a trupei Spice Girls, a devenit mamă pentru a doua oară

Duminică, 22 Ianuarie 2017.

Geri Halliwell Horner, fostă componentă a trupei Spice Girls, a anunțat pe Twitter că a dat naștere celui de-al doilea copil, un băiat."Christian și cu mine suntem fericiți să anunțăm că băiețelul nostru s-a născut în această dimineață și cântărește 3,4 kilograme", a fost mesajul postat sâmbătă de cântăreață, potrivit romanialibera.ro.Revista People a scris că băiatul este primul copil al cântăreței cu Christian Horner, directorul echipei de Formula 1 Red Bull, cu care este căsătorită din mai 2015. Artista britanică în vârstă de 44 de ani mai are o fiică, Bluebell Madonna, născută în 2006 din relația cu scenaristul Sacha Gervasi.Revenirea grupului Spice Girls, care va conține doar trei dintre artistele care au alcătuit componența originală, a fost anunțată în vara lui 2016 printr-o înregistrare video publicată pe internet. Noua formulă Spice Girls se va numi GEM, după numele celor trei cântărețe, Geri Halliwell, Mel B și Emma Bunton. Melanie Jayne Chisholm, cunoscută ca Mel C, pare încă indecisă dacă să se alăture sau nu inițiativei. Nici Victoria Beckham nu dorit să dea un răspuns clar.Cele cinci cântărețe au apărut împreună la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, unde au cântat melodiile “Wannabe” și “Spice Up Your Life”. Grupul pop britanic Spice Girls a fost înființat la Londra, în 1994, și a fost alcătuit din cântărețele și dansatoarele Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm și Geri Halliwell. Albumele acestui grup s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial, iar trupa a devenit un veritabil fenomen mondial, cunoscut sub numele de ”Spice Mania”.