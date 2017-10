George Washington l-a luat la vrăjeală pe Gabi Stan

Viceprimarul Gabi Stan a „descins”, ieri, din culcușul călduț al administrației locale în mijlocul oamenilor, al celor cu reale probleme, cu necazuri, cu păsuri pe care puțini par să le mai asculte. Așa numitul eveniment a avut loc pe strada Badea Cârțan, în jurul prânzului și a prilejuit o nouă paradă de autoritate, infatuată și necenzurată. După ce viceprimarul urbei și-a făcut apariția, cu întârziere, la întâlnirea cu locatarii, în fața clubului pensionarilor, firește, el a lansat în stânga și dreapta, spre bucuria amărâtă a oamenilor, soluții la probleme care mai de care mai apăsătoare. Dacă locuitorii blocurilor din cărămidă au sau nu dreptul la mansardări, dacă prezența amenințătoare a câinilor se poate rezolva în vreun fel, dacă oamenii vor mai fi nevoiți mult timp de acum înainte să circule pe stradă, pentru că pe trotuare mașinile stau liniștite contează ceva mai puțin, pentru că Gabi Stan a promis: „Vă dau și gazon, și flori anul ăsta”. Destul de ingenios vicele, dacă stăm să ne gândim că refacerea fațadelor blocurilor, reabilitarea termică și excrementele canine, toate aceste aspecte fiind asupru criticate de cei prezenți ieri, nu dau prea bine la campanie, neoficială, desigur. De altfel, edilul chiar a precizat: „Câți oameni trebuie să am eu în primărie ca să păzească rahații câinilor, la fiecare bloc?!”. Are și vicele dreptate. Dar ce să le ceri unor amărâți care, într-o îmbulzeală deloc impresionantă numeric, vin cu speranța ca cineva în orașul ăsta să ridice un deget și pentru ei?! Vicele i-a luat la „per tu” pe pensionari De menționat este și faptul că, atunci când Gabi Stan s-a arătat darnic în pornirea de a promite rezolvarea problemelor oamenilor, viceprimarul n-a găsit în jurul său toți funcționarii din cadrul primăriei, specializați pe probleme de administrație locală de care ar fi avut nevoie. De altfel, edilul nici nu s-a sfiit, cu zâmbetul pe buze totuși, să facă observație pentru absența lor. Atmosfera a fost, în ansamblu, una de palidă campanie, răsuflată și fără prea mare succes. O prezență care a dat coloratură evenimentului a fost cea a unui cetățean turmentat care, jovial și gălăgios, a dat verdictul: „Aici e vorba de tot atâta vrăjeală cât sunt eu acum George Washington!” Bătrâni și apăsați de probleme, constănțenii care s-au strâns ieri în fața clubului de pensionari i-au cerut viceprimarului Gabi Stan, printre altele, și rezolvarea a ceea ce ține de inundarea, la ploile mai abundente, a subsolurilor blocurilor, dar și de lipsa unei cutii poștale în cartierul Tomis 3. Edilul a răspuns solicitărilor la fel de deschis, de binevoitor, adresându-se unor persoane care aveau și peste dublul vârstei sale, cu mai „tinerescul” „tu”. Să fie lipsa de respect față de cei mai în vârstă sau poate doar impresia că, din postura de viceprimar, merge și un „tu, tataie”, „tu, tanti”... Esențială a fost întâlnirea care s-a marcat în calendarul electoral. Ce va mai fi de acum încolo om vedea. Oamenii au rămas pe loc, în frig, nemulțumiți ca înainte, în timp ce Gabi Stan, după douăzeci de minute de „baie de mulțime” și-a luat rămas bun: „Eu am plecat, o zi bună”.