George W. Bush va fi socru mic

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Prima dintre cele două fiice gemene ale lui George W. Bush, Jenna, se va căsători, potrivit unui anunț oficial făcut joi de Casa Albă, relatează AFP. Bush și Laura „sunt fericiți să anunțe că fiica lor Jenna Bush se va căsători cu Henry Hager", a anunțat Sally McDonough, purtător de cuvânt al Casei Albe. „Domnișoara Bush și domnul Hager s-au logodit miercuri", a precizat ea. „Deocamdată nu s-a fixat data nunții", a adăugat sursa. Henry Hager, în vârstă de 29 de ani, este fiul lui John Henry Hager, lider al Partidului Republican - formațiunea lui Bush - pentru statul Virginia. El va reveni la sfârșitul lunii la Darden School of Business de la Universitatea Virginia pentru a-și lua diploma. Jenna este licențiată în limba engleză la Universitatea Texas. Ea și Laura Bush scriu în prezent o carte pentru copii, despre un școlar neastâmpărat care sfârșește prin a descoperi bucuriile lecturii. Cartea va fi scoasă pe piață anul viitor, dar la toamnă va fi în librării o altă carte a lui Jenna Bush, despre experiența pe care a avut-o în America Latină, unde s-a dus în numele UNICEF. Cealaltă fiică a lui Bush, Barbara, nu este căsătorită. Căsătoria lui Jenna Bush îi va lua o greutate de pe umeri lui Bush. „Credeți că am încărunțit pentru că sunt președinte. Deloc, s-a întâmplat pentru că am două fiice adolescente", glumea președintele în 2006. Gemenele au făcut în 2001 obiectul unor proceduri legate de posesia de alcool la o vârstă la care legea nu le permitea acest lucru. Apoi au luat parte la campania pentru realegerea tatălui lor, în 2004, și s-au implicat în programe umanitare.