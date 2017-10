George Bush vrea să îmbunătăţească relaţia cu Libia

George Bush vrea să îmbunătățească relația cu Libia

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele George W. Bush a anunțat că va trimite un ambasador american la Tripoli, primul în ultimii 35 de an, acesta fiind un semn al îmbunătățirii legăturilor cu Libia, relatează Reuters. Decizia a venit în pofida problemelor nerezolvate cu Libia cu privire la compensațiile pentru rudelor celor care și-au pierdut viața în atentatul din 1988 ce a vizat cursa Pan Am 103 din Scoția și cu privire la cererile de eliberare a infirmierelor bulgare acuzate că au contaminat cu virusul HIV 426 de copii libieni. Bush l-a numit pe Gene Cretz, în prezent adjunctul ambasadorului american de la Tel Aviv și fost adjunct al ambasadorului american de la Damasc, în funcția de ambasador în Libia, post care este liber din 1972. Decizia a fost luată după ce Bush i-a adresat o scrisoare lui Muammar Kadhafi, luni, prin care îi mulțu-mește că a renunțat la programele pentru armele de distrugere în masă, dar în care subliniază necesitatea de a se rezolva și alte probleme importante. În timpul vizitei de luna trecută din Bulgaria, Bush a declarat că este o prioritate pentru Statele Unite să fie obținută eliberarea infirmierelor bulgare. Curtea Supremă din Libia a confirmat miercuri pedeapsa capitală pentru cele cinci infirmiere și pentru medicul palestinian, condamnați în decembrie pentru contaminarea a 426 de copii cu virusul HIV. Departamentul de Stat a spus că medicii ar trebui să fie „imediat eliberați". Chiar dacă relațiile s-au îmbunățățit considerabil de la decizia Libiei din 2003 de a renunța la armele de distrugere în masă, Statele Unite s-au abținut să numească până acum un ambasador la Tripoli. Ultimul ambasador american în Libia a fost Joseph Palmer care a părăsit funcția la 7 noiembrie 1972, iar ambasada a fost închisă la 2 mai 1980.