Geamia Hunkiar, „umbrită” de avizele instituţiilor de cultură

Geamia Hunkiar, „umbrită” de avizele instituțiilor de cultură

- Ca urmare a faptului că Ministerul Culturii și Cultelor și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național au dat avize de construire unui particular, lăcașul de cult al musulmanilor constănțeni va fi înconjurat de spații comerciale și birouri Musulmanii din Constanța au protestat, sâmbătă, împotriva începerii construirii unui imobil în imediata apropiere a Geamiei Hunkiar. Astfel, după slujba religioasă, câteva zeci de reprezentanți ai comunității musulmane și-au exprimat dezacordul față de proiectul care presupune construcția unui imobil a cărei destinație este găzduirea de spații comerciale și birouri și care se află la mică distanță față de geamie. Concret, este vorba de imobilul D+P+2E+M care, potrivit reprezentanților etnicilor musulmani din România, va afecta structura de rezistență a geamiei datate încă din 1862 și care, de asemenea, a fost declarată monument istoric din grupa A. Motivul conflictului nu e provocat atât de neînțelegerile dintre musulmani și proprietarul construcției, cât de niște avize contradictorii. Instituțiile se contrazic în… avize Ceea ce contestă etnicii musulmani este, potrivit muftiului Muurat Iusuf, dar și deputatului Aledin Amet, reprezentant al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România în Parlament, înainte de toate, faptul că un monument istoric, parte a patrimoniului național și cultural, a făcut obiectul unor avize cel puțin ciudate. Conform declarațiilor deputatului UDTTMR Aledin Amet, „ceea ce uimește, de fapt, este că, în timp ce Ministerul Culturii și Cultelor a recomandat o distanță de trei metri între construcția ce urmează a fi ridicată și geamia Hunkiar, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a redus distanța asta la doar 1,21 metri”. Chiar și așa, muftiul a ținut să precizeze că „distanța dintre construcție și zidul geamiei va fi de doar 1,02 metri, ceea ce înseamnă că nici măcar avizul de la Direcția Județeană pentru Cultură nu va fi respectat întocmai”. Etnicii musulmani sunt deciși să lupte pentru ceea ce ei numesc „simbol al religiei islamice”, iar din acest punct de vedere intenționează să facă o serie de sesizări la Ministerul Culturii și Cultelor. „Protestul de azi nu reprezintă decât un prim pas. Eu am avut o discuție și cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Culturii, domnul Demeter Andras, iar în sesiunea parlamentară, în prima săptămână de interpelări cu certitudine că vom face ceva. Eu voi face o interpelare Ministerului, solicitând clarificarea situației”, a menționat Aledin Amet, reprezentant UDTTMR în Comisia Permanentă pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în masă. Reprezentanții cultului musulman invocă, potrivit muftiului, „Legea 259/2006 care prevede că distanța față de un monument istoric la care ar trebui să se construiască un imobil este, în mediul urban, de o sută de metri”. „Nu pot să nu mă întreb: asta să fie zona de protejare a geamiei noastre? De doar 1, 21 metri? Asta să fie conservarea monumentului din patrimoniul național?!”, s-a întrebat, retoric, muftiul Muurat Iusuf, exprimându-și astfel „indignarea față de ce se întâmplă în comunitatea musulmană”. Nu în ultimul rând, muftiul îi reproșează proprietarului terenului și, respectiv, al imobilului care urmează a fi ridicat, faptul că nu i-a adus la cunoștință, în mod oficial, demersurile deja inițiate. „A profitat de faptul că nu eram în țară săptămâna trecută, a venit și a dărâmat gardul, a intrat în incinta noastră la o distanță de doar 1,02 metri”, a mai declarat el. Proprietarul terenul nu este dispus să renunțe De cealaltă parte, Sorin Mocianu, proprietarul terenului, susține că reprezentanții cultului musulman au fost anunțați cu privire la destinația terenului încă de acum un an. El a subliniat, totodată, că nu este dispus să renunțe sub nicio formă la proprietatea sa, achiziționată, potrivit propriilor declarații, în urma unei licitații. „Eu nu am cumpărat acest teren să mă uit la el. L-am cumpărat ca să construiesc ceva pe el”, a declarat proprietarul terenului. Din punctul său de vedere, construcția, al cărei termen de finalizare este august 2010, nu va afecta în niciun fel structura de rezistență. Mai mult decât atât, Mocianu susține că, „deși planul permitea un grad de ocupare a terenului de 80%”, el va construi doar pe 60%, „tocmai pentru a nu lua fața geamiei”, a conchis proprietarul. În ceea ce privește avizele date, dar și ședința de Consiliu Local în care a fost votat proiectul de hotărâre al acestei construcții vom reveni într-un material viitor.