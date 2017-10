Gazprom, cea mai profitabilă companie din lume

31 Iulie 2012

Gigantul rus de gaze Gazprom s-a situat pe primul loc într-un clasament al celor mai profitabile companii din lume pe anul 2011, în versiunea revistei americane Forbes, cu un profit de 44,46 miliarde de dolari pe anul trecut, relatează luni ziarul financiar rus Vedomosti.Pe locul doi s-a plasat compania petrolieră americană ExxonMobil, care a deținut poziția de lider în clasamentul Forbes de anul trecut. În 2011, aceasta a realizat un profit net de 41,6 miliarde de dolari.Poziția a treia este ocupată de Industrial and Commercial Bank of China, al cărui profit a totalizat în 2011 circa 32,14 miliarde de dolari.Președintele Gazprom, Aleksei Miller, declarase la sfârșitul lunii iunie că monopolul rus de gaze este pentru al doilea an consecutiv lider mondial în ceea ce privește profitul net.